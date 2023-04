Verrà inaugurata venerdì 21 aprile alle ore 16 in via Dante, 31 la nuova sede comunale della Cisl a Caccamo, in provincia di Palermo. Interverrà il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e saranno presenti i segretari dele Federazioni, i presidenti e i responsabili degli enti e assiciazioni Cisl Palermo Trapani e i responsabili Cisl del territorio. Nei locali i cittadini potranno contare sui servizi di Caf e Patronato Inas Cisl, oltre alla presenza delle federazioni degli enti e delle associazioni. “Nei territori più lontani dalle città capoluogo, cresce l’esigenza di servizi e di assistenza da parte delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati. Per questo siamo sempre più presenti – afferma Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani – con nuove sedi, nuovi sportelli con tutti i servizi degli enti e le associazioni della Cisl che sono in grado di rispondere a tantissime richieste. Ma non solo, siamo presenti nei comuni per dialogare con le istituzioni e cercare la soluzione ai problemi di ogni realtà. Questo per noi vuol dire ‘esserci per cambiare’”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.