La Rete Fattorie Sociali Sicilia non considera particolarmente utile per lo sviluppo dell’agricoltura siciliana lo spostamento all’assessorato alle attività produttive del dirigente generale Dario Cartabellotta.





«I positivi risultati ottenuti in questi anni, la capacità di programmazione e di spesa delle risorse del Piano di sviluppo rurale – scrive in una nota la Rete delle Fattorie Sociali – rappresentano un valido patrimonio di competenze e di efficienza che non va disperso. Così come è stato per altre direzioni generali, abbiamo auspicato una conferma del dott. Cartabellotta, ma dalle agenzie di stampa arrivano notizie scoraggianti. Auspichiamo che possa esserci nelle prossime ore un ripensamento da parte del Presidente Schifani poiché non vale affermare i principi astratti della trasparenza ma, per il comparto agricolo, sono indispensabili uomini e donne competenti e capaci. Riteniamo che questi avvicendamenti siano un’occasione sprecata e produrranno, nella migliore delle ipotesi, nuovi ritardi e inefficienze».





