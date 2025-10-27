Il segretario provinciale della DC, Avv. Pietro Lipera, nell’ottica di una completa organizzazione del partito, ha nominato Magda Andreea Niculita quale Responsabile per i Rapporti con le Comunità Straniere della DC per la provincia di Catania.

“Magda – ha dichiarato Lipera – che vive in Sicilia già da alcune decine di anni, luogo in cui è cresciuta e radicata la sua famiglia, possiede un solido percorso professionale e porta con sé una profonda conoscenza delle dinamiche interculturali nonché una vasta esperienza nel dialogo con le diverse comunità straniere presenti sul territorio. La sua competenza e il suo impegno saranno fondamentali per rafforzare i legami con dette comunità estere, promuovendo l’inclusione e il rispetto reciproco. Sono fiducioso che il suo impegno politico rappresenti una preziosa risorsa per la società intera e non solo per la DC”.





“Accetto – afferma così Magda Andreea Niculita – con vero spirito di servizio questo nuovo incarico che, grazie all’esperienza professionale maturata sul campo, metto a disposizione della DC etnea e dei suoi rappresentanti istituzionali, atteso che gli odierni e notevoli flussi migratori, provenienti da ogni parte del mondo, impongono alle società accoglienti di farsi trovare pronte per così avviare ogni opportuno processo di integrazione, favorendo il confronto e il dialogo, puntando ad una società dove i suoi componenti si trovino sempre più integrati e coesi”.

Luogo: Sede del partito, Piazza Teatro Massimo, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.