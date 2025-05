Bravura, simpatia e grande intesa per il trio d’eccezione di piccoli cantanti che ha rappresentato la Sicilia alla finalissima di Note in Radio 2025, il festival dedicato alle canzoni inedite per bambini, ragazzi e adulti, andato in onda in prima serata la scorsa settimana su Canale Italia.



Federico Mollica e Giorgia Scinardo, di otto anni, insieme ad Adele Lo Monaco di sette, tutti allievi dell’Accademia Live Sound di Taormina capitanata dal Maestro Ivan Lo Giudice, sono riusciti a fare breccia su giuria e pubblico con la loro singolare interpretazione dell’inedito “Il gallo Johnny”.



“Siamo molto contenti e onorati che il nostro pezzo- raccontano il compositore della musica Vito Costantino e l’autrice del testo Nadia Borgognoni- sia stato assegnato a questi bambini. Oltre che tecnicamente bravissimi, sono risultati perfettamente in sintonia nell’alternarsi al canto, e nelle piccole coreografie che hanno accompagnato all’interpretazione vocale. La loro naturalezza e simpatia, poi, è perfettamente in linea con questo inedito un po’ rock’n roll/ rockabilly, che racconta di questo gallo Johnny che ne combina di tutti i colori agli altri animali della fattoria, ma che alla fine dovrà imparare la lezione del chi la fa l’aspetti”.





A prepararli all’esibizione il Maestro dell’Accademia Live Sound di Taormina, Ivan Lo Giudice, che è anche il direttore del Piccolo Coro Città di Taormina. “Il gallo Johnny presenta una musicalità molto particolare, rock’n roll- rockabilly, oserei dire geniale- commenta il Maestro Lo Giudice- Insieme ai bambini abbiamo voluto portare in scena sonorità ed interpretazioni dai sapori vintage in modo coerente con il genere inusuale per dei piccoli cantanti. Ci siamo quindi un po’ ispirati al Trio Lescano, con un mood un po’ anni ’60, che abbiamo poi voluto riportare sia nell’outfit dei piccoli che nei movimenti coreografici alternati al canto”.



I piccoli hanno anche registrato il pezzo in studio: “Il gallo Johnny” fa infatti parte del nuovo CD “Note in radio 2025”. “Un’esperienza che li ha emozionati tanto, anche se la canzone non ha vinto alcun premio- raccontano i genitori dei piccoli- sono tornati a casa contentissimi”.





Intanto la prossima settimana, su tutte le radio partner, andrà in onda il Dopofestival di Note in Radio 2025, condotto da Riccardo Lasero con Manuela Santanocita, una puntata speciale per rivivere i momenti più belli della finalissima e conoscerne i protagonisti più da vicino.

Non è la prima volta che gli allievi dell’Accademia Live Sound di Taormina arrivano alla finale di NOTE IN RADIO: nella scorsa edizione, nel 2024, nella categoria bambini, si era esibita Adele De Dominicis ne “Il bruco giramondo”, nella categoria ragazzi Pietro Villari in “Un minuto di baccano” e Viviana Di Cara in “Vai”, e in quella adulti Andrea Leonardi in “Voglio invecchiare con te”; il 2022 ha visto l’esibizione di Greta Gumina e Gladys Greco nella canzone “Le tre lancette”; nel 2021 Matilda Gusmano interpretò “Il carnevale degli animali”.



Link per vedere esibizione: https://www.facebook.com/share/v/1Cu1RLE21P/?mibextid=wwXIfr



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.