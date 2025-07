Il 10 agosto, in occasione della tradizionale Notte di San Lorenzo, il Birrificio Bruno Ribadi ospiterà un evento speciale nella suggestiva cornice del proprio stabilimento, in via Luigi Pirandello, snc a Terrasini (PA). Una serata pensata per celebrare il cielo d’estate con un’esperienza immersiva tra sapori, musica dal vivo e osservazione astronomica.

A partire dal tramonto, il birrificio aprirà le sue porte per accogliere gli ospiti in un’atmosfera unica, tra luppoli, stelle cadenti e il piacere della convivialità.





Il programma sarà denso di attività e attrazioni, pensato per offrire un percorso del gusto contraddistinto da qualità, varietà e originalità. I partecipanti potranno scegliere liberamente tra cinque diverse postazioni gastronomiche, ciascuna dedicata a una specialità diversa: dalla pasta alla pizza, dal coppo fritto al piatto di carne, fino alla granita siciliana, per un’esperienza culinaria che valorizza sapori autentici e ingredienti locali.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente, la birra artigianale Bruno Ribadi sarà disponibile senza limiti per tutta la serata, offrendo la possibilità di accompagnare ogni assaggio con la birra più adatta, tra le diverse etichette del marchio.





Tra una degustazione e l’altra, gli ospiti potranno assistere ai concerti live, rilassarsi nell’area verde del birrificio o partecipare alle sessioni di osservazione astronomica guidate dagli esperti dell’Associazione ORSA. Proprio il luppoleto del birrificio, cuore produttivo e simbolico dell’identità Bruno Ribadi, sarà protagonista di un’esperienza suggestiva: trasformato per l’occasione in un punto di osservazione celeste, diventerà il luogo perfetto per connettere cielo e terra, natura e cultura brassicola. Un’occasione per scoprire da vicino uno degli elementi fondamentali della birra artigianale, immersi in un’atmosfera unica tra profumi, luci soffuse e stelle cadenti. Non mancheranno spazi dedicati al relax, alla socialità e, naturalmente, all’intrattenimento dei più piccoli, con area allestita ad hoc ed animatori, per una serata che si preannuncia ricca e coinvolgente.





Il dress code suggerito è un tocco di giallo, in omaggio all’estate e allo spirito del birrificio.

Il costo del biglietto è di 40 euro a persona, mentre i bambini potranno partecipare al prezzo ridotto di 15 euro.

Nel biglietto sono inclusi: birra artigianale Bruno Ribadi illimitata per tutta la serata, quattro gettoni da utilizzare liberamente presso le diverse postazioni gastronomiche, un bicchiere brandizzato Bruno Ribadi in omaggio e l’accesso a tutte le attività previste.

È disponibile anche un servizio navetta da Palermo e zone limitrofe (su prenotazione), al costo di 20 euro andata e ritorno.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a eventi@brunoribadi.it o chiamare il numero +39 320 795 9550.

Una serata da vivere all’aria aperta, tra sapori autentici, musica e il fascino senza tempo delle stelle cadenti.

Luogo: Birrificio Bruno Ribadi, Via Luigi Pirandello, snc, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

