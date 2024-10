È tutto pronto per la Festa dei Morti XII edizione di Notte di Zucchero 2024, l’evento ideato e diretto da Giusi Cataldo, che celebra la Festa dei Morti a Palermo con un affascinante connubio di tradizione, cultura e spettacolo, progetto condiviso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Dal 31 ottobre al 3 novembre, la città sarà il palcoscenico di una serie di eventi emozionanti e coinvolgenti, che offriranno un’esperienza unica all’insegna delle suggestive atmosfere tipiche di questa festività.

Dal 31 ottobre al 3 novembre, Palazzo Bonocore ospiterà l’installazione fotografica #QuandoSonoPiccolo, un progetto ideato da Giusi Cataldo e curato dalla fotografa Rori Palazzo. La mostra, realizzata in collaborazione con CoopCulture, raccoglie 200 ritratti di personaggi palermitani insieme ai loro giocattoli d’infanzia, offrendo uno sguardo affettuoso e nostalgico sul passato. L’inaugurazione si terrà il 31 ottobre alle ore 18, con drink di benvenuto. L’ingresso sarà gratuito.

Sempre dal 31 ottobre al 3 novembre, Via E.Amari ospiterà la Hop Hop Fiera dei Morti, con il supporto di Artigianando. Un’occasione per scoprire l’artigianato siciliano, il cibo della tradizione e allo stesso tempo immergersi in un’atmosfera accogliente e festosa anche grazie a dei lab per bambini.

Il 31 ottobre alle 18, da Piazza Pretoria partirà la Calenda Pa-Mex, una parata musicale itinerante in collaborazione con Carlos Navarrete, direttore artistico del 400esimo Festino di Santa Rosalia. La cantante e attrice Ponente, vestita con un autentico costume messicano Catrinas, sarà accompagnata da una fusione di musiche siciliane e messicane, insieme alla danzatrice Alessia Quattrocchi e ad altri musicisti. La parata culminerà alle 21 presso il Cimitero degli Inglesi con Notte al Cimitero, un evento suggestivo tra parole, musica e performances: ad attendere la parata, infatti, ci saranno i danzatori di Studio Danza Due diretti da Piero Tutone e gli attori della scuola ‘La Valigia dell’Attore’ Tommaso Gioietta, Rossana Vassallo, Roberto Vetrano che, diretti da Ugo Bentivegna, interpreteranno dei testi originali di Beatrice Piscopo. Con abiti dell’ottocento, in una ambientazione molto emozionante e suggestiva a lume di candela, gli attori daranno vita ai defunti che li riposano come in una vera e propria Sicily Spoon River

Il 1° novembre, la giornata inizierà alle 10 con la terza edizione della grande parata Meravigliosa Provincia, in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo, che coinvolgerà bande musicali e artisti folk. Alle 12, circa 300 ballerini si esibiranno in una tarantella di gruppo da Guinness dei primati a Piazza Ruggero Settimo coordinati da “Palermo in Danza”, mentre alle 13 si terrà un concerto delle bande musicali sulla scalinata del Teatro Massimo. Ad esibirsi saranno il Corpo Bandistico Palermitano, Banda Marinuzzj/Bottino di Palermo, Associazione Ventimigliese “Amici della Musica”, Complesso bandistico G. Bonanno-G.Ferrara, Ventimiglia, Ass. Musicale V. Bellini Banda di Valledolmo, Banda di Roccamena e gli artisti folk straordinari come il Mastro di Campo di Mezzojuso, Associazione Santa Cristina di Piana degli Albanesi, Gli Sbandieratori di Caccamo, Le Maschere di “u nanno ca nanna” del Carnevale di Termini Imerese. Tantissime le scuole di ballo che hanno contribuito: Filider Balletto di Filippo Scuderi, La Danse di Giusi Petrillo, Le Tersicoree di Tiziana Martorana, Les danseurs di Federica Riccobono, Lu.Sa. di Luna Benassai e Sabrina Radicello, Resilienza di Noemi Minì, Scuola di danza di Manuela Di Martino, Stage Centro Danza di Melissa Mackie e Caterina Girgenti, Studio Danza Due di Angela Abbigliati, Studio Danza di Eliana Lombardo, Taniez di Daniela Catalano, Tersicore’s di Nadia Genova.

Anche il Teatro Politeama Garibaldi sarà tra i protagonisti della manifestazione. Il 1° novembre, dalle 9:30, l’situzione culturale cittadina ospiterà una serie di laboratori didattici per bambini animati dalle Bolle di Agata, a Zazù, dal Lab Trucco di ESFO fino ai Lab creativi di Artigianando, e verranno offerti dolci della tradizione grazie al contributo di Cirs. Nel pomeriggio, alle 16, andrà in scena lo spettacolo/laboratorio Coco, ispirato al Día de Los Muertos messicano con la regia di Santina Franco, con la traduzione nella lingua dei segni a cura di Andrea Falanga e da Flavia Cassetta. Dalle 19:30, i palchetti del teatro si trasformeranno in scrigni di memoria con l’installazione/performance La Festa dei Morti. La serata proseguirà con un omaggio all’attore palermitano Maurizio Bologna, che ha magistralmente interpretato la peste all’ultimo Festino di Santa Rosalia, recentemente scomparso, un coro diretto da Serena Ganci ed a concludione degli eventi del primo novembre LA NOTTE ROCK con un concerto rock dei Jack and The Starlighters con gli ospiti Alessandra Salerno, Nancy Ferraro ed i Paraonde in cui si alterneranno Canzoni della Morte con brani Rock.

Il 2 novembre, nel pomeriggio, al Museo Regionale Salinas, i bambini potranno assistere a uno spettacolo-Laboratorio del Teatrino dei Pupi di Angelo Sicilia, un’occasione per esplorare il mondo affascinante dei Pupi siciliani.

Notte di Zucchero 2024, come da tradizione, si preannuncia un’esperienza indimenticabile, un viaggio nella storia e nella creatività di Palermo, una città che con le sue tradizioni uniche celebra la Festa dei Morti con passione e vitalità.

L’evento è organizzato dall’associazione Notte di Zucchero, con il supporto di numerose istituzioni locali e regionali:

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti.

