Prosegue con instancabile impegno, riservatezza e alto senso del dovere l’attività di contrasto alla criminalità dei militari della Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo.

Lo scorso 2 ottobre, grazie a un’iniziativa investigativa autonoma, gli stessi militari hanno eseguito il sequestro del centro diurno per disabili e anziani “Santa Rita S.R.L.S.”, ubicato nel territorio comunale di Serradifalco e di proprietà municipale.

L’operazione, condotta con il supporto del Comando Stazione Carabinieri di Serradifalco e di personale specializzato dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha consentito di accertare all’interno della struttura la presenza di sette anziani, di cui uno con disabilità, ospitati in condizioni igienico-sanitarie precarie e in assenza di qualsiasi forma di autorizzazione o tutela.





Inoltre, sono stati identificati tre lavoratori privi delle qualifiche necessarie e assunti irregolarmente.

Al termine dell’ispezione, gli ospiti sono stati tempestivamente riaffidati ai rispettivi familiari, mentre la struttura è stata sottoposta a sequestro.

L’amministratore unico della società è stato deferito in stato di libertà.

Successivamente, in data 15 ottobre, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto il sequestro preventivo della società “Santa Rita S.R.L.S.”.





“Il Nuovo Sindacato Carabinieri – afferma la Segreteria Provinciale di Caltanissetta –esprime profondo apprezzamento, stima e gratitudine nei confronti dei militari della Tenenza di San Cataldo, guidati con fermezza, dedizione e alto senso delle istituzioni dal Tenente Alessandro Tamborino, che anche in questa occasione hanno dato prova di straordinaria professionalità, spirito di servizio e autentico attaccamento ai valori della legalità e della giustizia”.

“Operazioni come questa – prosegue la sigla sindacale – testimoniano concretamente la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso la tutela dei cittadini più fragili, in particolare delle persone anziane e con disabilità, spesso esposte a condizioni di marginalità e abbandono”.

“La determinazione nel garantire la sicurezza, il rispetto della dignità umana e il ripristino della legalità – conclude NSC Caltanissetta – rappresentano un segno tangibile della vicinanza dell’Arma alla collettività”.

Luogo: SAN CATALDO, CALTANISSETTA, SICILIA

