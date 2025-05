Per la nona edizione di “CapaciXCambiare” Nuova Acropoli ha organizzato degli appuntamenti ricchi e poliedrici, per ricordare la strage e i volti delle vittime della mafia con il pensiero e l’azione. Il progetto è nato proprio nove anni fa, dalla collaborazione e sinergia di Nuova Acropoli e CittàInsieme, per dare nuove forme al volto della commemorazione. La necessità è non solo riportare alla memoria, ma essere seme di un cambiamento profondo che può – e deve – partire da ognuno di noi.





Degli appuntamenti semplici, ma di grande importanza, con gli studenti dell’Istituto Galileo Galilei – coordinati dalla prof.ssa Murabito referente alla legalità – hanno avuto come proposta sensibilizzare e dialogare con i partecipanti sui volti che oggi assume la mafia e su come si sia radicata anche nella quotidianità tramite pensieri, azioni o non azioni che costituiscono quella “mentalità mafiosa” dalla quale ci mise in allerta Giovanni Falcone. Che fare davanti a tutto questo? Individuare dei fari – i valori o le virtù che sentiamo più vicini – e farci guidare nel quotidiano, per costruirci migliori e per migliorare il mondo facendo la nostra parte. Nuova Acropoli propone da sempre lo sviluppo delle potenzialità latenti dell’uomo, supportati da un lavoro di ricerca globale e di sviluppo di una fraternità universale. “É per noi un’esperienza di opportunità di crescita personale e formativa per i più giovani” dice una volontaria.





Per vivere insieme delle attività che affondano le proprie radici sul sentimento dell’unione, sul valore della giustizia e sulla virtù del coraggio, unisciti agli incontri:

Giorno 21 maggio, appuntamento in via Fimia alle ore 18:00 per l’inaugurazione della mostra “I Siciliani” di Enzo Salanitro e, a seguire, un intervento culturale a quattro voci dal titolo “Essere liberi: il primo passo contro ogni mafia”. Interverranno: Vincenzo Messina, presidente dell’associazione Nuova Acropoli Catania; Marianna De Simone, responsabile tecnico di karate della società sportiva TESEO; Mirko Viola, segretario del movimento di società civile CittàInsieme; prof. Mauro Mangano, dirigente scolastico dell’IOS Musco. Verrà approfondito il tema “mafia e mentalità mafiosa” indagando alcune delle cause della mancanza dei valori, con successive risoluzioni nel canalizzare le proprie energie in attività utili e formative come lo sport, la cultura, il volontariato, la cittadinanza attiva. A conclusione, un breve concerto a cura dei cantautori siciliani Anita De Luca e Dinastia. L’arte, da sempre, canalizza idee e sentimenti, quando la qualità e il valore di questi è pura si realizza una buona arte e una buona musica.





Venerdì 23 maggio, a cura di CittàInsieme, ci incontreremo alle 20:00 per la veglia per la democrazia al piazzale Oscar Romero, per ispirarci e commemorare la strage con riflessioni, canti, letture che ci porteranno al cuore della storia che questi grandi uomini hanno scritto.

Infine, domenica 25 maggio alle 9:30 una festa cittadina al parco Falcone, un’opportunità per fare la differenza con le nostre azioni e vivere la cittadinanza partecipata insieme a volontari e cittadini. Clean up con caccia al tesoro, manutenzione del parco, laboratorio artistico, circolo di lettura e, in conclusione, scriveremo i nostri buoni propositi per la città o il nostro personale patto per fare la differenza su dei cartoncini che doneremo al parco, simbolo catanese della lotta alla mafia.

Non si tratta di essere perfetti. Si tratta di scegliere ogni giorno verso quale stella vogliamo camminare. Ti aspettiamo.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34

