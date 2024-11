Nuova Acropoli celebra la 18ª edizione della Giornata Mondiale della Filosofia, indetta dall’UNESCO. A Catania l’appuntamento sarà giovedì 21 novembre presso il Palazzo della Cultura alle ore 17:30 per l’evento “Uno per tutti, tutti diversi” che si propone di approfondire il tema “Verso l’Unità attraverso la diversità”, motto che guida le attività di Nuova Acropoli nel mondo nel 2024. Il pomeriggio inizierà con un video racconto delle edizioni passate e con la messa in scena di una visione filosofica intitolata “Essere uno essendo molteplici”, sull’unione necessaria nel destino dell’umanità. Cuore della serata la conferenza “Skyscape: Introduzione all’archeoastronomia” tenuta dall’astrofisico Andrea Orlando e le riflessioni filosofiche sul tema “Verso l’unità attraverso la diversità” a cura di Vincenzo Messina, presidente di Nuova Acropoli Catania. Vedremo come la diversità è bellezza e ricchezza – indispensabile nell’intento di stabilire l’unità con tutti gli uomini – attraverso un viaggio tra astronomia, archeologia e contesti storici e culturali. Rifletteremo su come la “scienza delle pietre e delle stelle” possa unire saperi e culture e su come l’uomo – attraverso il pensiero e le azioni – è sempre stato interessato a quest’opera di unificazione.

Tramite questi temi Nuova Acropoli esorta all’importanza di riconoscere, valorizzare e promuovere l’unità oltre le differenze individuali e culturali, indagando su come l’umanità “unita” a cui aspiriamo possa essere capace di accogliere all’interno diversità e singolarità dell’individuo e delle varie culture. Affinchè accada è necessario liberarsi da pregiudizi e rigide opinioni, adottare una prospettiva aperta che – mantenendo la sua attitudine critica – includa altro oltre la propria visione personale delle cose e del mondo.

La filosofia è un valido strumento per liberarsi da questi schemi e accogliere le diversità, diventando ognuno promotore attivo dell’Unione.Ti aspettiamo per questa giornata all’insegna dell’arricchimento e condivisione sul tema dell’Unione.

Per info: Via Verona, 19 Catania (CT)

380 3305167 / catania@nuovaacropoli.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 21:00

Luogo: Palazzo della Cultura, Catania (CT), Via Vittorio Emanuele II, 95131 Catania CT, CATANIA, CATANIA, SICILIA

