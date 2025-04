“L’inaugurazione del primo blocco del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Cervello rappresenta un importante passo avanti per una sanità più efficiente capace di rispondere sempre meglio alle esigenze dei pazienti e di tutto il personale sanitario”. Lo scrive in una nota la segreteria provinciale della Fials, che per voce del commissario Giuseppe Forte e dei subcommissari Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara esprime “profonda soddisfazione per l’apertura dell’area, a cui si aggiungerà in tempi brevi il vecchio pronto soccorso ristrutturato aumentando di circa 500 metri quadrati il totale degli spazi a disposizione dell’utenza. Un plauso – aggiungono i vertici della Fials – va fatto all’attuale governo e in particolare al presidente Schifani, all’assessore Faraoni, al direttore della pianificazione strategica Iacolino, oltre ai direttori dell’ospedale Mazzara, Guadagnino e Furnari, che hanno perorato la causa e si sono impegnati per non chiudere il pronto soccorso così come era stato paventato un anno addietro”.

