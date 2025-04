Catania- Il cantattore Renny Zapato non si ferma mai e continua a mietere successi senza sosta. Dopo il successo tormentone dalle influenze punk roll di stile californiano e dal ritmo moderno del neo rockabilly anni 80 del singolo “Good Boys”, prodotto dalla Tequila Records Label di Catania, casa discografica diretta da Debby Licciardello, è pronto a far scatenare tutti con l’atteso album “Un vecchio giubbotto di pelle” brano scritto da Claudio Greg Gregori, (ndr. Greg del duo Lillo e Greg), presentato a Sanremo in coppia con Bobby Solo.





“Catania- spiega Zapato che ha appena concluso la collaborazione agli “Orange Studio” in California al fianco del chitarrista Julian Ness figlio della rockstar californiana Mike Ness, front man della punk roll band social Distortion- è simpaticamente invasa da manifesti giganti che su iniziativa della casa discografica Tequila records annunciano l’uscita del nuovo album contenente ben 8 brani tra cui il singolo cantato con Bobby solo e un’altra versione inedita versione sempre scritta da Greg ed arrangiata da Alex Meozzi degli Statale 66 e interpretata con l’artista Rai e cantante romano Lallo Circosta ma anche brani storici come “Frustami e baciami”, “Crazy Baby”, il rockabilly “Will never die” e l’iconico “Good boys” per dei veri Rebels che non si fermano mai”.





Tante le novità legate all’album “Un vecchio giubbotto di pelle” già apprezzato dagli addetti ai lavori per l’incontenibile sound dall’anima moderna che unisce tradizione ed innovazione per un mood coinvolgente sin dalla prima nota.

“Ci saranno dei concerti che mi vedranno protagonista in giro per tutta Italia anche con Bobby Solo- continua Zapato l’eterno teddy boy appassionato di moto e macchine americane anni 50 a cui molto probabilmente dedicherà un docuclip- ed ovviamente il brano e l’album “Un vecchio giubbotto di pelle” sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali da Amazon a Spotify a Tune Core ma anche nella versione fisica del disco in cd e vinile, curato graficamente dallo storico collaboratore catanese Lorenzo Scandurra, e grazie alle diverse inziative mirate della Tequila records label di Catania sarò protagonista con la mia musica nei festival e nelle manifestazioni live più importanti di settore già da quest’estate e immancabilmente saremo tutti dei “Good boys” con indosso un “Vecchio giubbotto di pelle”.

