Si apre una nuova fase per il celebre Caffè Torrisi, marchio simbolo della tradizione siciliana e punta di diamante della Compagnia Meridionale Caffè, azienda catanese con oltre 114 anni di attività nel settore.

A garantirne la continuità e l’evoluzione è ora la famiglia Basile, con il dott. Giuseppe Basile, recentemente insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, alla guida della nuova proprietà. L’acquisizione dell’intero pacchetto societario, perfezionata nei giorni scorsi, ha suscitato grande interesse nel mercato del caffè, riconoscendo nel marchio Torrisi un patrimonio di valore storico e commerciale.





La nuova gestione si prefigge di coniugare tradizione e innovazione, puntando sul prestigio e sulla riconoscibilità del brand per affrontare con rinnovata energia le sfide del mercato contemporaneo. Con un solido background imprenditoriale che spazia dall’industria di trasformazione siderurgica all’edilizia, dal settore vitivinicolo al legno, fino all’hotellerie, Giuseppe Basile porta con sé una visione pragmatica e strategica.

L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare il marchio, forte della sua storicità e dell’identità che lo ha reso, nel tempo, sinonimo di qualità, affidabilità e autorevolezza, non solo in Sicilia ma anche oltre i confini regionali. Il Caffè Torrisi, già protagonista in passato nel confronto con i grandi nomi del settore, si prepara così a tornare in primo piano. La nuova gestione punta a valorizzare l’eredità ultracentenaria dell’azienda, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove dinamiche del mercato.

