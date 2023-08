Nuova Programmazione Gal Tirrenico, avviati incontri

di Press Service

16/08/2023

Nei prossimi giorni prenderanno il via gli incontri di animazione territoriale del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi per l’elaborazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) riferita al PSP 2023-2027 nell’ambito del piano strategico di Politica agricola comune (PAC) e del Bando per l’attuazione dell’intervento SRG06 “LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale”.

Il GAL Tirrenico MMB, ha già avviato un primo sondaggio, tramite il sistema on line “Moduli” di Google, a cui hanno già risposto decine di stakeholder con risposte che serviranno a tracciare nuova Strategia di Sviluppo e che saranno approfonditi durante gli incontri. Questi incontri saranno condotti sia in presenza che on line (uno per ogni comune e con il link anche pubblicato sulla sezione “Avvisi e bandi” del sito www.galtirrenico.it), per raggiungere tutti i comuni e quanti più interessati possibile.

La nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) da presentare all’Amministrazione regionale che accompagnerà i territori fino al 31 dicembre 2029 dovrà svilupparsi su due dei sei specifici ambiti tematici identificati dalla Regione Siciliana, di cui almeno uno rivolto a soddisfare i fabbisogni della popolazione residente, quali: – Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; – Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; – Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; – Comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; – Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; – Trasferimento dell’innovazione.

