Proseguono i principali adempimenti per completare la compagine del Consiglio comunale, e con la nuova seduta che il presidente del consiglio comunale di Bagheria, Andrea Sciortino ha convocato per giovedì 11 luglio 2024 alle ore 9:30 verranno nominate le 4 commissioni comunali.

Nel corso della seduta consiliare si procederà anche alla surroga, per dimissioni, di due consiglieri comunali. Si tratta di Antonella Elisa Insinga e di Giuseppe Tripoli, che, nominati assessori dal sindaco Filippo Maria Tripoli, lasceranno il posto al primo e al secondo dei non eletti della lista “Base popolare”. Si tratta di Antonello Gargano e di Domenico Barone, che nel corso della seduta presteranno giuramento. La seduta si svolgerà con la presenza del pubblico e la sarà garantita la diretta streaming.



Nel corso della seduta, tra gli altri punti all’ordine del giorno che è scaricabile dall’albo pretorio on line del sito web comunale, si procederà alla comunicazione di nomina della Giunta Comunale, alla nomina dei componenti della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, e, come detto, alla nomina dei componenti delle quattro commissioni consiliari che in seguito eleggeranno i loro presidenti e vicepresidenti. La seduta consiliare si completerà con la nomina del terzo componente dell’Ufficio di Presidenza.



Ufficio stampa

Luogo: Aula consiliare, corso Umberto I 165, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.