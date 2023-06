Sabato 24 e domenica 25 giugno. Sono le nuove date della ventiquattresima edizione

della “Rievocazione storica Trapani – Monte Erice”, sfilata a cielo aperto di vetture storiche

organizzata dal club d’auto e moto “Sartarelli” ed in programma, con la modalità di

concorso dinamico, sul tracciato delle prime edizioni della Cronoscalata.

L’appuntamento era in programma il 20 ed il 21 maggio, ma venne rinviato a causa

delle avverse previsioni meteo ed ora il direttivo ha individuato le nuove date, riaprendo,

contestualmente, le iscrizioni per quanti volessero partecipare alla kermesse, un evento

storico – culturale di assoluto rilievo per il territorio. Le schede di iscrizione sono disponibili

sul sito del club “Sartarelli”, all’indirizzo www.clubsartarelli.com.

“Non abbiamo mai arrestato la macchina organizzativa – spiega Alberto Santoro,

presidente del club d’auto e moto “Sartarelli” – e, dopo il rinvio forzato in occasione delle

date originarie per via delle avverse previsioni meteo, adesso abbiamo individuato le nuove

giornate nelle quale consentire agli appassionati di poter sfilare lungo le strade che diedero

vita alle primissime edizioni della Cronoscalata Monte Erice. Siamo pronti, pertanto, ad

accogliere i 98 piloti che avevano perfezionato l’iscrizione in precedenza ed anche quanti

altri vorranno aggiungersi adesso”.

