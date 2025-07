Nell’estate del 1925, un giovanissimo Werner Heisenberg gettava le basi per la fisica più affascinante e avveniristica che l’uomo abbia mai incontrato: la teoria dei quanti. Questo nuovo modo di vedere il mondo, ha chiarito le basi della chimica, il funzionamento degli atomi, il colore del cielo, la dinamica delle stelle, fino all’origine delle galassie. È alla base delle tecnologie più recenti: gli scienziati la usano quotidianamente. Non ha mai sbagliato. Eppure resta profondamente misteriosa.





Venerdì 25 luglio ore 19:00, nella sede di Nuova Acropoli Catania (via Fimia 34) e in occasione del centenario dalla formalizzazione della fisica quantistica, vedremo insieme la sua storia, e, attraverso questa, scopriremo come le scoperte più moderne e rivoluzionarie, altro non sono che una conferma di antiche conoscenze che da sempre chiamiamo filosofie e delle quali abbiamo dimenticato il significato: philo sophia, amore per la conoscenza.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

