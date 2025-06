Un’estate ricca di impegni per il mondo della danza made in Palermo, ma anche per il maestro e coreografo Marcello Carini.

La giovane promessa della danza Edith Barone –in passato contesa tra lo Junior Ballet de Barcelona, in Spagna e l’Institut za umetničku igru di Belgrado in Serbia – ha scelto una terza proposta proveniente dall’Europa Danse Company, junior company di balletto con sede a Bruxelles, nota anche come Brussels Junior Ballet. Una realtà internazionale che offre ai giovani ballerini un’esperienza professionale di due anni, combinando tecnica classica e spirito contemporaneo. La compagnia si distingue per la sua creatività e innovazione, con un repertorio che spazia tra creazioni di coreografi internazionali.





Invece Silvia Gullo, 19 anni, anche lei siciliana, è stata ammessa al percorso universitario, per danzatori contemporanei all’accademia nazionale di danza di Roma.

Per continuare a creare connessioni ed opportunità, dal 7 all’11 luglio, la Ensemble Company 2.0 Asd in via Filippo Basile 3 a Palermo ha organizzato “Ensemble Summer week”, una settimana di masterclass con opportunità internazionali, Saranno presenti i maestri Rosario Guerra, Giuseppe Canale e Garret Smith, che regoleranno uno stage di formazione classica e contemporanea che si rivolge a bambine e bambini, così come a ragazze e ragazzi. Per iscrizioni e informazioni telefonare al 331 872 9786.





Nuovi punti, quindi, segnati per il maestro e coreografo Marcello Carini, attualmente impegnato nella sua nuova creazione “Διάλογος – il simposio dei miti”, all’interno dell’appuntamento “Olimpo – Serata di danza”. In condivisione con i colleghi coreografi Lucia Ermetto e Alessandro Cascioli, che debutteranno insieme domenica 29 giugno alle 21 al Teatro Massimo in piazza Verdi a Palermo I biglietti costano da 10 a 25 euro e si possono acquistare direttamente al botteghino del Teatro Massimo o online.

Marcello Carini concluderà la sua estate tornando ad agosto per la terza volta nella sua carriera in residenza artistica in Irlanda al Tyrone Guthrie Annamakerring center. Un luogo che lo ha segnato profondamente e ha incentivato il suo processo creativo.

