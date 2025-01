Le ragioni di una scelta per un futuro consapevole

Promuovere l’incremento dell’offerta formativa consentendo al proprio bacino di utenza di effettuare scelte sempre più mirate e funzionali alle sfide del proprio tempo e alle esigenze sia individuali sia territoriali è stata la strategia che ha condotto il tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo ad operare nella direzione dell’autorizzazione di nuovi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado strutturati su base quadriennali e l’istituzione in ambito territoriale della filiera formativa integrata tecnologico-professionale.



Nel dettaglio, in data 20 gennaio 2025, sono stati autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 4 nuovi percorsi quadriennali, nello specifico uno in Biotecnologie Sanitarie, uno in Elettrotecnica, uno in Energia e uno in Informatica e Telecomunicazioni, che consentiranno agli studenti di conseguire il diploma di maturità in soli 4 anni.

Con gli ITS, che completano il percorso, si acquisiranno dei titoli di alta specializzazione tecnica, utili per operare nei nuovi ambiti della telemedicina, dell’informatica dedicata alle macchine biomedicali, dei controlli di qualità, delle fonti di energia rinnovabile e nella gestione avanzata di impianti per il risparmio energetico.



I nuovi percorsi quadriennali sperimentali hanno la stessa validità del titolo di studio rilasciato dai percorsi di 5 anni ed arrivano dopo l’autorizzazione della nuova articolazione “Automazione” per l’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, un percorso formativo che apre le porte a settori in piena espansione per lo sviluppo di competenze avanzate nelle seguenti aree: Robotica, Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning, Cognitive Computing, Smart House e Smart City.

Sia Automazione sia i 4 nuovi indirizzi di studio quadriennali, grazie alle competenze acquisite, garantiranno l’accesso a carriere altamente specializzate e gratificanti, per l’eventuale immediato inserimento nel mondo lavorativo, e una solida base per ulteriori studi universitari presso qualsiasi ateneo.

“Obiettivo del Piano dell’offerta formativa del Majorana – spiega il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci – è quello di modulare i corsi e gli indirizzi scolastici cercando di offrire agli studenti non solo una buona formazione culturale, ma anche opportunità ponderate e conformi alle esigenze lavorative del nostro territorio per una ricaduta positiva e lungimirante sulla società”.



I profili in uscita e le potenzialità dei nuovi indirizzi di studio saranno presentati sabato prossimo, 25 gennaio alle ore 17:30, dall’ingegnere prof. Emilio Arlotta e dal professore Giuseppe Massimo Bucca, presso i locali dell’istituto mamertino in un incontro informativo alla cittadinanza all’interno degli open day già programmati.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.