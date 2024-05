“Nuovi Orizzonti in Odontoiatria: tra innovazione e sostenibilità del Sistema Sanitario. Quale formazione per il futuro?”. E’ questo il tema principale del primo Congresso Nazionale del Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica (SIOD), in programma il prossimo 6 e 7 giugno presso l’Isola delle Femmine a Palermo.

Un evento che segna un nuovo capitolo di dialogo nel campo dell’odontoiatria in Italia, esplorando le intersezioni tra odontoiatria e prevenzione delle patologie sistemiche e mettendo in luce l’importanza critica di un approccio integrato alla salute.

Con un tema che guarda verso nuovi orizzonti, il congresso si concentrerà su come bilanciare innovazione e sostenibilità all’interno del sistema sanitario nazionale, evidenziando la necessità di una formazione moderna e mirata per il futuro della professione.

L’evento è strutturato per offrire un’analisi approfondita del panorama odontoiatrico italiano, esaminando come l’innovazione tecnologica, le normative in continua evoluzione e la sostenibilità economica si intersecano con la pratica quotidiana. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul ruolo critico dell’odontoiatria nella prevenzione delle patologie sistemiche e di mettere in luce l’importanza di una formazione continua per i professionisti del settore.

“Il Congresso annuale del SIOD, che si terrà a giugno in Sicilia, nasce da una semplice e diffusa constatazione – ha dichiarato Francesco Romano, vice segretario regionale del SIOD- l’Odontoiatria è la Cenerentola delle Branche a Visita del Sistema Sanitario Nazionale. SIOD non ci sta e vuole rimettere al centro l’Odontoiatria opponendosi a questo misconoscimento, rivalutando il ruolo di professionisti e pazienti. Da decenni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’interrelazione tra le malattie sistemiche e la trascuratezza dell’igiene orale. Eppure, i fondi pubblici destinati all’odontoiatria sono minimi, e 12 milioni di italiani non vanno dal dentista per motivi economici. La due giorni di Isola delle Femmine sarà un’occasione – conclude – per accorciare le distanze tra il “palazzo” e il mondo della libera professione, ma anche tra cittadini e politica sanitaria. Tutto nel nome di una nuova Odontoiatria, quella che c’è da decenni, ma di cui mancano medici-testimoni e cittadini-beneficiari“.

Il programma della due giorni di convegni sarà strutturato in modo da affrontare diverse tematiche cruciali per il settore odontoiatrico.

Il 6 giugno, le sessioni si concentreranno su questioni sindacali, normative e organizzative. Sarà un momento importante per ascoltare le voci delle figure chiave del settore, tra cui il Dr. Giulio Cesare Leghissa, Segretario Generale del SIOD, insieme ad altri esperti del settore sanitario a livello regionale e nazionale. Queste sessioni offriranno preziosi spunti di riflessione su come le normative e le politiche possono influenzare l’odontoiatria e su quali siano le migliori pratiche per gestire queste sfide.

Il 7 giugno, il focus si sposterà sull’interazione tra i vari membri del team odontoiatrico, sia clinici che extraclinici. L’obiettivo è quello di promuovere un approccio collaborativo e proattivo, indispensabile per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza ai pazienti. Tra i relatori che offriranno le loro preziose intuizioni ci saranno il Dr. G. C. Leghissa, il Dr. S. Iacolino, l’On. F. M. Ciancitto, l’On. G. Laccoto, il Dr. S. Requirez, la Dr.ssa D. Faraoni, il Dr. Toti Amato, e molti altri illustri ospiti.

L’evento offrirà un’opportunità unica per odontoiatri, medici, igienisti dentali e tutto il team odontoiatrico per condividere esperienze, apprendere e discutere delle sfide future.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata online attraverso il sito ufficiale di SIOD a questo link: https://www.siod.it/post/congresso-nazionale-siod.





