Nello spazio artistico teatrale Roots, in via Borrello, 73, a Catania, venerdì 23 e sabato 24 febbraio, alle ore 20,30 andrà in scena lo spettacolo ‘Groppi d’amore nella scuraglia’ della compagnia padovana Mare Alto Teatro. Questa rappresentazione fa parte della rassegna di teatro contemporaneo “Rigenerazioni”.

Liberamente tratto dal libro di Tiziano Scarpa, la scena è nuda, ma man mano di riempie di personaggi e paesaggi tipici del Centro Sud. Il personaggio principale è Scatorchio che per far dispetto al rivale in amore aiuta il sindaco a trasformare il paese in una discarica, senza considerare che così perderà facilmente sia l’amore che il paese. È un viaggio nei meandri dei sentimenti, realizzato in maniera poetico e severo allo stesso tempo, dove l’eroe un po’ naif fa sorridere, ma fa riflettere e guardare alla nostra coscienza.

Un solo attore in scena, Silvio Barbiero, che vestirà i panni di molti personaggi, esprimendosi in un dialetto – gramelot che ben rappresenta la vicenda di questo ‘sconsiderato’ personaggio. La regia è firmata da Marco Caldiron.

Antonella Caldarella e Steve Cable, fondatori de La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile sottolineano come: “Il teatro è luogo naturale non solo di aggregazione, ma anche dove vi è uno scambio energetico di pensiero, per scuotere le coscienze. Per noi, svolge una funzione sociale importante, soprattutto di crescita personale. Per questo motivo, cerchiamo di portare al nostro pubblico delle rappresentazioni teatrali che siano arricchenti e nutrienti. Sì, perché il nostro spazio artistico ha come obiettivo attraverso gli spettacoli di stimolare lo spettatore a guardare avanti per avere un futuro migliore. Vi aspettiamo al Roots” .

Prenotare al numero 353.4304936





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.