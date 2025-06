Oggi sono state consegnale le chiavi del nuovo nuovo immobile alla famiglia marchese .

La famiglia marchese tempo fa tramite il movimento del popolo siciliano guidato da Tony Guarino aveva denunciato l’ ingiustizia sociale che affrontava dal 2017 .

La famiglia marchese abitanti di un immobile popolare del quartiere zen di Palermo viveva in stato di abbandono sociale e alto degrado assoluto .

Vivevano in 45 mq di appartamento 5 persone con un immobile ricoperto di muffa , mettendo cosi la famiglia in grave pericolo di salute .

La famiglia marchese dopo anni di segnalazioni presso gli uffici competente , non furono ascoltate .

Così si rivolsero al movimento del popolo siciliano di Palermo guidato dal presidente Tony Guarino , hanno accolto e supportato la loro cruda realtà mettendo cosi in condizioni la famiglia marchese nella mani dell’ avvocato del movimento , che con tanta determinazione a preso a cuore la situazione grave della famiglia .

L’ avvocato così apri una causa civile contro il comune di Palermo chiedendo la ristrutturazione immediata dell” immobile dello zen e la sostituzione di un altro immobile popolare più grande in modo da poter mettere la famiglia marchese di vivere dignitosamente.

Così il movimento del popolo siciliano di Tony Guarino inizio una battaglia contro le istituzioni segnalando e sostenendo la famiglia marchese .

Tony Guarino presidente del movimento del popolo siciliano soddisfatto di questa vittoria dichiara : siamo davvero felici di questo risultato che noi speravamo fino all’ ultimo ,e stato davvero difficile abbiamo riscontrato davvero diversi problemi con gli uffici di competenza che giornalmente tentava di creare ogni ostacolo ma noi con la nostra tenacia siamo riusciti a non mollare .

Questi risultati per noi sono importanti , questi sono ingiustizie che vanno reclamare , continua così Tony Guarino : sono battaglie che servono a svegliare il coraggio di tanti siciliani e palermitani che per anni e anni le istituzioni hanno tenuto e tentano di mantenere addormentati .

Noi del movimento del popolo siciliano abbiamo tante altre famiglie che si sono rivolte a noi e continueremo sempre a combattere in trincea contro questa mala politica e contro questa ingiustizia sociale che mette in ginocchio la popolazione , conclude Guarino : questo per noi e solo un inizio di una serie di azioni che faremo contro ogni partito politico e contro chi vuole mantenere il popolo nel’ abbandono sociale e non permetteremo alcuni esponenti comunali a prendersi meriti che non gli spettano .

E stato pubblicato il video dell’ intervista sulla piattaforma tik tok che in breve tempo e diventato virale .

Conclude Guarino questo e solo inizio di una serie di nostre azioni non ci fermeremo…!!!

