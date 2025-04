Il presidente dall’associazione “Sviluppo del Golfo di Gela” il Dott. Francesco Agati affida all’avvocato Angelo Gaccione, calabrese, del foro di Gela l’incarico di legale di fiducia dell’associazione.

È stato scelto grazie alla sua pacatezza, serietà, preparazione e esperienza. Sarà lui a rappresentare l’associazione presso i Tribunali civili e penali, e tutelare gli interessi del territorio del golfo. L’incarico espletato viene affidato in virtù dei previsti investimenti infrastrutturali e immobiliari nella città di Gela. Enormi somme di denaro che dovranno essere appaltate nel rispetto della Legge e della Legalità; da sempre, pilastri fondamentali dell’associazione.





Previsti per Gela nei prossimi anni circa 800 milioni di euro per infrastrutture quali, circonvallazione, autostrada Castelvetrano-Gela, portualità, dissalatore, dighe, e opere di portata minore. Inoltre bisogna lavorare per realizzare almeno 400 alloggi popolari, si prevedono in tal senso nuovi finanziamenti da parte del governo Meloni, Gela non si può permettere di perderli.





Questi appalti devono essere gestiti in modo accurato, terso e minuzioso, non un euro si dovrà perdere per Gela anche con l’esperienza nel settore dell’avvocato Angelo Gaccione.

Mura Timoleontee. Si cercherà di capire perché, non sia stata interpellata l’associazione Sviluppo del Golfo durante gli incontri di settore tra comitati, sovraintendenza e tecnici. Infatti, è il Dott. Francesco Agati, l’ideatore e proponente del progetto per l’apertura del nuovo ingresso a sud. (Vedasi articolo Corriere di Gela del 29 Settembre 2018). Dopo la inopportuna dimenticanza, sembrerebbe l’inizio dei lavori del nuovo ingresso presso le Mura Timoleontee. Sarà compito dell’Avvocato Angelo Gaccione capire il perché della grave dimenticanza.

