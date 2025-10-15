“Occhio all’etichetta- Leggere bene per mangiare meglio” è il titolo di un interessante incontro, organizzato dal Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Catania, in collaborazione con l’ I.i.s “Leonardo” sede Mazzei. Leggere bene un’etichetta alimentare non è sempre facile, ma è fondamentale per fare delle scelte consapevoli a tavola.

Questa conferenza, come ha spiegato la dirigente scolastica, dottoressa Tiziana D’Anna, ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per capire cosa c’è nei prodotti che si acquistano quotidianamente, per promuovere una cultura dell’alimentazione consapevole, aiutando i consumatori a orientarsi tra le tante proposte del mercato e a migliorare la propria dieta giornaliera.





L’evento è in agenda, venerdì 17 ottobre, alle 17.30, presso l’aula magna dell’istituto Mazzei. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali della d.s dell’I.i.s “Leonardo”, dottoressa Tiziana D’Anna, del presidente del Collegio agrotecnici e agrotecnici laureati di Catania, dott. Giuseppe Faraci e del presidente della Confcommercio di Riposto, Luigi Facchi. Interverranno: il presidente dell’associazione Mercati del contadino, dott. Giuseppe Strano, che relazionerà sul tema “Etichette e controlli sanitari nel mercato del contadino”; il docente universitario, ordinario di chimica agraria D3a dell’Unict, prof. Andrea Baglieri, che affronterà il tema del “Viaggio degli agrofarmaci dai campi agli alimenti.

“Etichette nei prodotti trasformati, sarà il tema dell’intervento del libero professionista esperto in sicurezza alimentare, Fabrizio Cafarella. Concluderà i lavori la relazione della dottoressa Assunta Faraci, medico chirurgo esperta in dietologia e nutrizione, che parlerà dell’“etichetta nutrizionale e aspetti salutistici”. Inoltre sarà possibile visitare, per l’occasione la scuola agraria Mazzei, dalle ore 16.30.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

