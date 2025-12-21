“A Palazzo dei Normanni si e’ chiuso con l approvazione del Bilancio della Regione il 2025.

Un anno horribilis, denso di fallimenti amministrativi e sommerso da inchieste Giudiziarie,dichiara il Vice Segretario Nazionale del Psi,l’On.Nino Oddo

Continua ancora Oddo-nessuna riforma approvata, l’ Ars che come ha riconosciuto Il Presidente dell’Ars Galvagno si riunisce per dividersi, male, le risorse disponibili, in una lotta all’accaparramento che peraltro lascia molti scontenti.

Un apparato amministrativo incapace di utilizzare le risorse del Pnrr, ma anche incapace nel 2025 di trattenere l acqua piovana nei bacini.

Una sanita’ che miete vittime fra i malati, spronandoli a scappare al nord pure per un raffreddore.

Le inchieste che non risparmiano nessun partito di governo e i sondaggi che certificano Schifani come un Presidente di Regione sommerso della sfiducia dei siciliani.

La cronaca di un fallimento, che proseguira’, e’ facile prevederlo purtroppo, pure nei 2 anni scarsi che ci separano dal voto.

Le opposizioni che, va detto con onesta’, in alcuni passaggi parlamentari hanno partecipato alla distribuzione delle “mance” fra i deputati per tenerli buoni, deve dare una dimostrazione di unita’ e maturita’ se vuole dare vita ad un alternativa credibile..

Al momento registriamo singole autocandidature alla presidenza, e incontri parziali fra alcuni forze politiche.

Urge allestire un tavolo unico di confronto, per stabilire metodi e tempi di elaborazione delle scelte che vanno fatte comunque al piu’ presto”

I socialisti col progetto Avanti, che subiamo presentato in tutte le regionali tenutesi nel corso dell’anno, con risultati lusinghieri, sono pronti anche in Sicilia a dare il loro contributo”.

