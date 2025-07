L’ultima inchiesta che sta investendo l’Ars riguarda il suo Presidente l’On Galvagno, Oddo (Psi): “Ne esce fuori uno spaccato della politica siciliana desolante. Già da mesi in aula era emersa una spartizione delle risorse pubbliche, fatta a tavolino deputato per deputato, cui purtroppo aveva partecipato buona parte dell’opposizione” – dichiara il Vice Segretario Nazionale del Psi, On. Nino Oddo.

“Ora emerge un quadro ancora più grave. Perché quel denaro utilizzato per fantomatiche iniziative pseudo culturali, una definizione che come si evince dalle registrazioni fa ridere lo stesso Galvagno, in realtà ritorna indietro attraverso parenti o collaboratori dello stesso Presidente in questo caso, sottoforma di incarichi farlocchi. Quello che emerge è un degrado della vita politica siciliana che fa rimpiangere la prima repubblica, dove quantomeno il livello dei personaggi era di ben altro spessore”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.