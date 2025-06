In merito all’approvazione del nuovo Prg da parte dell’Amministrazione Comunale di Cefalu’,Il Segretario Provinciale del Psi di Palermo,il Dr.Oscar Oddo,ha rilasciato la seguente dichiarazione:





“Esprimo la mia preoccupazione per una interpretazione della norma urbanistica che rischia di essere fuoriera di pericolosi sviluppi. Mentre a mio avviso andrebbero messe al centro le vere priorità per Cefalù, tipo un parcheggio multipiano, ed anche permette ai cittadini amanti dello sport amatoriale di avere delle strutture sportive. Confido e spero venga compreso il messaggio, i socialisti della provincia sono presenti e lottano per il bene di questo territorio che ha ancora bisogno di risolvere alcune priorità che a quanto vedo non vengono considerate.

