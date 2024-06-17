APPRENDIAMO CON GRANDE PREOCCUPAZIONE DEL VILE ATTO INTIMIDATORIO SUBITO DAL COMPAGNO CRISTIAN BOSCO, ASSESSORE A PRIOLO.

LA COLLOCAZIONE DI UNA BOMBA INESPLOSA SULLA SUA AUTO E’ L ENNESIMA MINACCIA PERPETRATA NEI SUOI RIGUARDI.

E LA DIMOSTRAZIONE CHE CRISTIAN BOSCO STA LAVORANDO BENE NELL ONTERESSE DELLA SUA COMUNITA’, TOCCANDO PERO’ GLI INTERESSI DI COLORO CHE IN QUELLA REALTA’ OPERANO IN MANIERA OSCURA E ILLEGALE.

IL PSI SI STRINGE INTORNO A LUI E ALLA GIUNTA DI CUI FA PARTE.


ON.NINO ODDO

VICE SEGRETARIO NAZIONALE PSI

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