APPRENDIAMO CON GRANDE PREOCCUPAZIONE DEL VILE ATTO INTIMIDATORIO SUBITO DAL COMPAGNO CRISTIAN BOSCO, ASSESSORE A PRIOLO.
LA COLLOCAZIONE DI UNA BOMBA INESPLOSA SULLA SUA AUTO E’ L ENNESIMA MINACCIA PERPETRATA NEI SUOI RIGUARDI.
E LA DIMOSTRAZIONE CHE CRISTIAN BOSCO STA LAVORANDO BENE NELL ONTERESSE DELLA SUA COMUNITA’, TOCCANDO PERO’ GLI INTERESSI DI COLORO CHE IN QUELLA REALTA’ OPERANO IN MANIERA OSCURA E ILLEGALE.
IL PSI SI STRINGE INTORNO A LUI E ALLA GIUNTA DI CUI FA PARTE.
ON.NINO ODDO
VICE SEGRETARIO NAZIONALE PSI
Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.
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