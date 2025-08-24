Un viaggio nel ventre degli anni Settanta, all’interno della vita dei personaggi le cui trame, talmente forti e reali, sortiscono un impatto emotivo diretto attraverso la costruzione di personalità fondate sul senso della colpa, dell’idea, dell’amicizia e della vendetta, con un finale che rimescola le carte della storia. È quello che vivrà il lettore di “Odio Innocente – l’ossessione armata di un uomo nel ventre degli anni settanta” (Armando Editore) il libro di Domenico Romeo che verrà presentato alle 18.30 di giovedì 28 Agosto in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore sarà Gilda Sciortino.

Il libro

L’’uccisione di Pier Paolo Pasolini fa esplodere anime violente e fragili, realtà borderline. Viene così sconvolta la vita di Matteo, un uomo di Stato, ma appartenente al neofascismo militante e violento, ossessionato dalla figura di Pasolini e dalla sua morte al punto da cercare la verità sul caso come ragione di vita. n noir mozzafiato, fra eversione clandestina, traffico di droga, infiltrati, malavita organizzata e attivismo marxista leninista, che terrà inchiodato il lettore dall’inizio alle fine.

L’autore

Domenico Romeo nasce a Reggio Calabria nel 1974. Docente di Criminologia presso il Master di Criminologia Promethes Calabria. Criminologo presso l’associazione Nazionale “Criminologi e Criminalisti”, con sede a Corsico (MI). Ha curato la pagina di Criminologia del giornale ‘Il Lametino’ di Lamezia Terme, occupandosi di Cold Case, e la pagina di critica culturale della testata giornalistica ‘Lameziainstrada’ di Lamezia Terme, denominata “Spazio Domenico Romeo”. Scrittore, Odio Innocente è il suo settimo libro all’attivo.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

