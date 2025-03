CALTAGIRONE. “Sicilia, Mito e Materia” è il titolo dell’esposizione pittorica delle opere realizzate dall’artista caltagironese Eleonora Pedilarco che sarà presentata a Caltagirone, venerdì 21 marzo, alle ore 17.30, presso la sede del Museo “Hoffmann”, in via Stazione Isolamento 51, nella zona nord della città, dove sarà inaugurata alle ore 19.



Interverranno: il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo; l’assessore comunale alle Attività Culturali, Claudio Lo Monaco; il direttore del Museo Hoffmann, Antonino Navanzino; il presidente della ProLoco di Caltagirone, Nicolò Parrinelli; il direttore artistico dell’associazione culturale «Salvatore Zuppardo» di Gela, Emanuele Zuppardo, e la docente presso Istituto comprensivo “F. Salerno” di Niscemi, Lorena Mangiapane.





Per il professore Antonio Navanzino, direttore del Museo “Hoffman” di Caltagirone, “è una grande soddisfazione ed orgoglio iniziare una serie di eventi che avranno come scopo la conoscenza e riconoscimento di maestri delle arti siciliane. Il museo Hoffmann, luogo di se stesso, è pronto ad accogliere con delicatezza eventi di una certa qualità, poiché gli artisti e gli eventi che verranno selezionati nel tempo avranno come scopo l’individuazione di artisti che attraverso lo studio e la fatica dell’operare per l’arte universale ne hanno fatto uno stile di vita da donare all’umanità. Rinnovo i ringraziamenti ai gestori della sede museale caltagironese Gianluca Iurato e Salvatore Raccuglia per la fiducia verso la mia persona. Le iniziative avranno sempre un rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale. La prima mostra sotto la mia gestione vedrà una elegante e raffinata pittrice di origini caltagironesi, oggi residente a Niscemi. Eleonora Pedilarco con la quale mi lega un antico rapporto di amicizia, sono sicuro non deluderà le aspettative. Iniziare questa avventura con una donna regala ancora più bellezza alle arti”.





In merito all’esposizione delle opere di Eleonora Pedilarco – che aprirà i battenti venerdì 21 marzo e li chiuderà venerdì 18 aprile (il Museo Hoffmann è aperto da venerdì a domenica, dalle ore 17 alle ore 23) – Gianluca Iurato e Salvatore Raccuglia (gestori del Museo Hoffmann) dichiarano che “sotto la direzione attenta e illuminata di Antonino Navanzino, il Museo Hoffmann è lieto di ospitare l’esposizione pittorica di Eleonora Pedilarco, un’artista che incarna con straordinaria sensibilità il dialogo tra tradizione e innovazione. Le sue opere d’arte non sono semplici rappresentazioni visive, ma veri e propri ponti tra passato e futuro, tra l’identità siciliana e un respiro universale. Pedilarco riesce a coniugare impegno etico e ricerca estetica, dando vita a creazioni che parlano non solo alla memoria collettiva della nostra terra, ma anche alle sensibilità contemporanee. Il suo linguaggio pittorico, ricco di stratificazioni simboliche e cromatiche, riflette una profonda consapevolezza culturale e una continua tensione verso l’esplorazione di nuovi orizzonti espressivi. Pertanto, invitiamo il pubblico a lasciarsi trasportare dall’intensità e dalla profondità delle sue opere, testimoni di una visione artistica che, nel rispetto delle radici, si apre al mondo con straordinaria originalità.





Eleonora Pedilarco (Caltagirone, 1974) è un’artista siciliana il cui lavoro fonde tradizione e contemporaneità̀, colore e memoria, tecnica e passione. Formatasi a Milano, ha esposto in mostre nazionali e internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Primo Premio Colore Canon alla Fiera SMAU nel 1997 e la Medaglia dell’Unione Artigiani della Provincia di Milano (1999). Selezionata per importanti collettive, ha partecipato al Salon 99 presso il Museo Permanente di Milano e alla Mostra di Illustrazione Grafica-Pittorica nella Sala Napoleonica del Castello Sforzesco (1997). Nel 2001 fa ritorno in Sicilia, dove sviluppa una poetica artistica che attinge alla sua terra, esaltandone la cultura, i colori e le radici popolari. Nei suoi dipinti, il rigore tecnico si intreccia a un’estetica vibrante, ricca di citazioni iconografiche e simboliche, che evocano l’identità̀ mediterranea attraverso elementi decorativi, volti intensi e una tavolozza luminosa. Parallelamente alla sua carriera artistica, Eleonora Pedilarco si dedica al sociale: fonda la ONLUS “Ability Art”, che sostiene persone con disabilità e fragilità̀ economiche. Con parte del ricavato delle sue opere, finanzia progetti umanitari, come la costruzione di una scuola materna a Kasendi, nella Repubblica Democratica del Congo. L’equilibrio tra tradizione e innovazione, tra impegno etico e ricerca estetica, rende la sua arte non solo un’espressione visiva, ma un ponte tra passato e futuro, tra l’identità siciliana e un respiro universale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.