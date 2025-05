In programma oggi a Palazzo dei Normanni presso la sala Pio la Torre un importante convegno sul tema della Cyber sicurezza.

Cyber Sicurezza: Sfide e Prospettive nell’Ecosistema Digitale è il titolo del convegno che vedrà la presenza di numerosi esperti che presenteranno e spiegheranno l’importanza della sicurezza digitale, che oggi, rappresenta una delle sfide più critiche per la nostra società. In un ecosistema sempre più interconnesso, dove la tecnologia sta diventando parte integrante di ogni aspetto della nostra vita quotidiana, dalle comunicazioni personali alle infrastrutture nazionali. In questo contesto, garantire la sicurezza digitale significa affrontare sfide sempre più complesse, come la protezione dei dati, la gestione dei rischi informatici e la resilienza delle infrastrutture digitali.





Al convegno interverranno insieme al curatore del convegno e responsabile dell’Associazione Futura Angelo Figuccia, Giorgio Scichilone Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche, Valentina Lo Voi Vice Capo divisione Consapevolezza ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Cristina Galoppi RCS, Dino Petralia già Capo Dipartimento DAP, Intelligenza Artificiale e attività inquirente, Francesco Benvegna Capo Ufficio reti e sistemi presso l’Assemblea Regionale Siciliana ed in fine chiuderà i lavori il Referente N.O.S.C. (Nucleo Operativo per la sicurezza Cibernetica.)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.