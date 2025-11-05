La squadra “Duepuntutrepunti”, in rappresentanza dell’I.i.s “Leonardo” si distingue alle Ico (Iranian Combinatorics Olympiad), gara internazionale, che prevede la risoluzione solo di problemi di combinatoria, divisa in due giorni, conquista la 21^

posizione in tutto il mondo e sempre prima in Italia, considerando pure la categoria open. Nel primo giorno di prove la squadra in questione è decima nella classifica mondiale. Un grande risultato per il liceo giarrese. A gareggiare per il liceo “Leonardo” è lo studente Matteo Alia. Il primo giorno di competizione, ha previsto la risoluzione di 15 problemi a risposta numerica. Solo la top 30 della categoria advanced passa al secondo giorno.





Nella categoria advanced, il “Leonardo” si è piazzato decimo in tutto il mondo, primo in Italia. Il secondo giorno prevede la risoluzione di 7 problemi dimostrativi, più difficili di quelli numerici (si attendono ancora i risultati). La combinatoria è un’area della matematica che si occupa principalmente del conteggio, sia come mezzo che come fine per ottenere risultati, e di alcune proprietà delle strutture finite. Le Olimpiadi Iraniane di Combinatoria (ICO) offrono agli studenti un’ottima opportunità per competere e mettere alla prova le proprie capacità nella risoluzione di problemi di combinatoria.





“Sono orgogliosa – ha detto la dirigente scolastica, dottoressa, Tiziana D’ Anna- dei brillanti risultati ottenuti dal nostro studente alla prestigiosa competizione internazionale, che rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e scientifica. La partecipazione a un evento di tale livello, con un decimo posto ottenuto nella classifica mondiale, -ha aggiunto- non solo valorizza l’eccellenza del nostro istituto, ma testimonia anche l’impegno, la determinazione dei nostri ragazzi, capaci di confrontarsi con coetanei provenienti da tutto il mondo, condividendo esperienze. Il loro successo- ha sottolineato – è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica”.

