Si è concluso con grande successo il progetto “Olioteca Siciliana”, finanziato nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2022 – Sottomisura 3.2, con l’obiettivo di valorizzare l’olio extravergine d’oliva siciliano certificato BIO, IGP e DOP, autentico simbolo della biodiversità, della qualità e della cultura agricola dell’isola. Il progetto ha adottato un approccio integrato e multilivello, combinando giornate promozionali presso punti vendita selezionati in Italia e in Europa, la partecipazione a eventi fieristici internazionali come “TUTTOFOOD” a Milano e Ro.Wine a Bucarest, workshop e incontri professionali, e iniziative editoriali finalizzate a costruire una narrazione coerente, tecnica e culturale attorno al prodotto e al territorio. Questa strategia ha permesso di intercettare un pubblico diversificato – dagli appassionati di prodotti biologici ai buyer internazionali, dagli operatori della ristorazione ai consumatori consapevoli – raggiungendo risultati concreti in termini di visibilità, nuove relazioni commerciali, attività formative e consapevolezza dei valori dell’olio certificato siciliano.

Il progetto ha interessato diverse regioni italiane e paesi europei, tra cui Sicilia, Lombardia, Romania, Germania e Belgio, totalizzando oltre 1.500 contatti diretti tra consumatori, operatori del settore e stakeholder. Sono stati realizzati e distribuiti numerosi materiali informativi in più lingue, con particolare attenzione alla comunicazione tecnico-culturale, rafforzando così il legame tra prodotto, territorio e mercato. Uno dei momenti formativi più significativi è stato il workshop organizzato a Bucarest, che ha favorito il confronto diretto tra produttori, esperti e operatori, permettendo un approfondimento sui temi tecnici e commerciali e rafforzando la rete professionale. Capofila del progetto è stata Trinacria Agricola Srl, con sede a Borgetto, storica impresa siciliana profondamente radicata nel territorio e da sempre impegnata nella valorizzazione dell’eccellenza agroalimentare isolana. Grazie a una solida rete di collaborazioni con produttori locali, Trinacria Agricola ha coordinato le attività progettuali, coniugando tradizione, innovazione, qualità, sostenibilità ambientale e rispetto rigoroso dei disciplinari BIO, IGP e DOP. Questa triplice certificazione rappresenta oggi una garanzia di autenticità, tracciabilità e valore competitivo sui mercati.

A tirare le somme del progetto è Salvatore Mignano, promotore dell’iniziativa e Presidente della società capofila dell’ATS. “Siamo orgogliosi – ha detto Salvatore Mignano – di quanto realizzato con Olioteca Siciliana. Il nostro obiettivo era raccontare l’olio non solo come prodotto alimentare, ma come espressione autentica della nostra cultura e del nostro paesaggio. Abbiamo incontrato un pubblico attento, curioso e molto recettivo, abbiamo dimostrato – ha concluso Mignano – che promuovere la qualità certificata BIO, IGP e DOP, la tracciabilità e la sostenibilità è possibile, e che i mercati sono pronti ad accoglierla. Questo è un punto di partenza per nuove sfide e relazioni.” Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte di Sara Ricotta, progettista e coordinatrice della proposta nell’ambito del bando. “Scrivere questo progetto – ha dichiarato Sara Ricotta – è stato molto più di un lavoro tecnico, è stato un impegno verso il territorio.

La Sottomisura 3.2 del PSR Sicilia ha offerto un’opportunità concreta per dare voce a prodotti straordinari, spesso sottovalutati all’estero. I risultati confermano che una progettazione strategica, coerente e in ascolto dei bisogni delle imprese può davvero generare impatto.” L’esperienza di “Olioteca Siciliana” dimostra che la promozione dei prodotti agroalimentari siciliani, a partire da quelli certificati BIO, IGP e DOP, può diventare un autentico motore di sviluppo economico e culturale, se sostenuta da visione, strumenti adeguati e sinergie tra imprese, enti pubblici e operatori. Il progetto si chiude con un bilancio fortemente positivo e con la prospettiva concreta di continuità, sia in termini commerciali che promozionali, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e consolidamento del valore dell’olio extravergine di oliva siciliano sui mercati nazionali e internazionali.





