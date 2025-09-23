C’è un piccolo comune siciliano, affacciato sul mare e immerso nel calore autentico delle comunità del Sud, che sta insegnando all’Italia intera cosa significa costruire gentilezza. Si chiama Oliveri, e in questi mesi è diventato un esempio virtuoso, capace di unire istituzioni, cittadini, scuole, associazioni e – soprattutto – i bambini in un progetto che, sotto la veste di un gioco, cela un messaggio potente e urgente.

L’idea nasce questa estate da Francesco Iarrera, sindaco di Oliveri, che ha saputo guardare oltre i soliti programmi ricreativi per bambini, immaginando un percorso che li rendesse protagonisti attivi di un cambiamento sociale. L’obiettivo? Diffondere valori fondamentali come il rispetto, l’ascolto, la collaborazione, la gentilezza – non con lezioni frontali, ma attraverso il linguaggio più puro e universale che i più piccoli conoscono: il gioco.





Il progetto ha rapidamente superato i confini comunali: è stato raccontato dai social, abbracciato dalle attività commerciali, accolto con entusiasmo dai genitori, sostenuto dal WWF, rilanciato da testate locali e nazionali. La forza di Oliveri sta proprio qui: in una comunità che ha deciso di crederci tutta insieme, abbracciando con orgoglio un’iniziativa che oggi è molto più di un semplice intrattenimento estivo.

Tanto da entrare ufficialmente tra le esperienze riconosciute da “Costruiamo Gentilezza”, la rete nazionale che promuove progetti educativi in grado di seminare buone pratiche nei piccoli e nei grandi comuni d’Italia. L’articolo dedicato a Oliveri racconta in dettaglio un’esperienza che è diventata un modello: “un gioco che non è un gioco”, ma un esercizio concreto di cittadinanza attiva e affettiva, dove i bambini imparano a prendersi cura degli altri… e, nel farlo, educano anche gli adulti. Ma non finisce qui.





Il progetto ha conquistato anche il cuore della radio nazionale: il prossimo giovedì 25 settembre, dalle 19:00 alle 21:00, sarà protagonista su Radio Spazio Ivrea, durante la trasmissione “Spazio Costruiamo Gentilezza” .

Il Sindaco Iarrera, sempre vicino alle famiglie, ha scritto così sui social: “Siamo stati invitati a partecipare da Radio Ivrea alla trasmissione ‘Spazio costruiamo gentilezza’ e vogliamo dare voce ai veri protagonisti: i nostri bambini e le loro famiglie.



