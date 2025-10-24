Finanziamento della Regione Siciliana per cinque progetti di efficientamento energetico nei Comuni delle aree interne, tra cui Caltagirone e San Michele di Ganzaria.

I progetti, ammessi a finanziamento dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, riguardano gli Accordi di programma quadro “Val Simeto”, “Sicani”, “Calatino”, “Madonie” e “Nebrodi” e prevedono un totale di oltre 4,3 milioni di euro di investimenti nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree interne.

Tra i Comuni beneficiari figurano: Caltagirone, che riceverà 884.520 euro per l’efficientamento del Palazzo comunale e 406.700 euro per la Torre San Gregorio; Centuripe, con 1,875 milioni di euro per la riduzione dei consumi energetici e la riqualificazione del Museo etnoantropologico; San Michele di Ganzaria, con quasi 683 mila euro per l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione; San Fratello, con 500 mila euro per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica.





Il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo non nasconde la sua soddisfazione: “Le aree interne rappresentano una scommessa concreta dell’azione politica e istituzionale di Grande Sicilia – MPA. Ne è evidenza l’attuazione di misure che promuovono benefici tangibili alle comunità delle aree interne, strategiche per contrastare il declino socioeconomico che purtroppo colpisce i territori più marginali. Lo sblocco di risorse importanti per il Calatino e per altri Comuni siciliani segna un primo passo verso il rilancio di queste realtà. Desidero rendere merito all’assessore Francesco Colianni, unica presenza autonomista nella giunta regionale, per l’impegno costante e per la sensibilità dimostrata verso le nostre comunità”.

“Finalmente – ha detto il sindaco di San Michele di Ganzaria Danilo Parasole – giunge il tanto atteso finanziamento del progetto di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, più di 700 mila euro che permetteranno di dare nuova luce al nostro paese. Ringraziamo l’Assessore Colianni per il cambio di rotta dato al suo assessorato che ha permesso di accelerare i tempi di approvazione di tanti decreti di finanziamento e l’avvio di nuovi bandi”.





Sull’argomento è intervenuto anche il commissario Massimo Alparone insieme al gruppo Grande Sicilia – Mpa di Caltagirone: “Dopo l’importante decreto di finanziamento per gli impianti di Kalat, arrivano due ulteriori interventi a favore del Comune di Caltagirone per l’efficientamento energetico del Palazzo comunale (884.520 euro) e della Torre San Gregorio (406.700 euro). È un segnale concreto di vicinanza, attenzione e impegno verso la crescita e la valorizzazione del nostro territorio. Il nostro gruppo esprime inoltre un sincero ringraziamento all’assessore regionale Colianni per la visione e la continuità d’azione che stanno consentendo di concretizzare politiche di sviluppo e innovazione anche nei centri delle aree interne, a lungo trascurati dai grandi flussi di investimento”.

