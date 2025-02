Oltre 500 libri tra albi illustrati, cartonati per la prima infanzia, narrativa per ragazzi e adolescenti sono stati donati al reparto di pediatria del Garibaldi di Nesima. É il risultato della raccolta solidale promossa lo scorso Natale da Dimitri Tosi, illusionista catanese conosciuto al grande pubblico come mago Dimis.

I libri, assieme a delle librerie acquistate dal mago Dimis, sono stati consegnati oggi alla presenza del direttore del Dipartimento Materno Infantile, Giuseppe Ettore, del dirigente medico di Presidio, Salvatore Gullotta, del Direttore di Chirurgia Pediatrica Sebastiano Cacciaguerra e del Direttore di Pediatria Antonino Palermo.



“Anche quest’anno – ha spiegato Dimis – è stato raggiunto l’obiettivo prefissato: realizzare una biblioteca per i piccoli pazienti del reparto”.

“Oggi – ha sottolineato Giuseppe Ettore – il mago Dimis ha portato qui la vera magia. Avere la possibilità di consultare dei libri credo che sia un regalo meraviglioso. Significa che c’è un sociale attento alle esigenze dei bambini, che sono il futuro della nostra società”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla solidarietà di tanti cittadini e il sostegno del parco commerciale I Portali, la community per genitori ‘Catania Family Lab’ e le librerie che si sono rese disponibili come punti di raccolta. Un particolare ringraziamento va alle associazioni BR 1 e Clown Senza Frontiere e alle librerie Ubik e Cavallotto.





