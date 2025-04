Il Soroptimist Club di Palermo, presieduto da Giovanna Scelfo, rinnova anche quest’anno il suo doppio impegno sul filo della solidarietà con il progetto “Si sostiene in…carcere“: l’acquisto delle uova di Pasqua dell’AIL, aiutando la ricerca da una parte e, dall’altra, la donazione alle donne detenute al Pagliarelli per aiutarle ad essere madri.

“Oltre le sbarre è un gesto piccolo ma significativo- dice la presidente Scelfo- che il Soroptimist ha messo in campo anche quest’anno Pagliarelli, grazie all’amministrazione penitenziaria, alla direttrice della Casa Circondariale Pagliarelli, Maria Luisa Malato, a Pino Toro, presidente nazionale dell’AIL. Un lavoro di rete nel solco della mission del Soroptimist perché ha come obiettivo il sostegno alle persone fragili come le donne detenute a ritrovare stima e consapevolezza di sé nel loro ruolo di madri”.

La consegna delle uova pasquali avverrà lunedì 14 marzo h. 10,00.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 14/04/2025

Data Fine: 14/04/2025

Ora: 10:00

Artista: Soroptimist Club di Palermo

Prezzo: 0.00

