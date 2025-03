Recentemente ha rivendicato le sue origini italiane, facendo impazzire i fan, soprattutto quelli siciliani.

E allora spazio a un omaggio a tutto lo stile di Lady Gaga in Sicilia con i Chromatica, che si esibiranno venerdì 4 aprile alle 21 al teatro AppArte in via Antonio Furitano 5/A con il loro show intitolato “Gaga”.

La cantante Francesca Bongiovanni si trasformerà in una perfetta Stefani Joanne Angelina Germanotta, per portare sul palco una performance degna dell’originale, che ne esalterà la vocalità e l’immagine.





Uno show che sarà accompagnato da un gioco di luci e immagini che omaggeranno Lady Gaga e il suo mondo. Una particolare tecnologia che appartiene al teatro AppArte, struttura di nuova generazione nel panorama nazionale dell’intrattenimento.

La band, di origine Madonita, è formata inoltre da: Giovanni Germanà al pianoforte e tastiere, Maurizio Nasello alla chitarra, Alessandro Vaccaro al basso e Alessio Caputo alla batteria.





Il biglietto di ingresso costa 13 euro e si può acquistare: attraverso i boxoffice del circuito Tickettando, su www.tickettando.it, su www.teatroapparte.com, o direttamente al botteghino del teatro. Infoline allo 091 615 6545. Il concerto è organizzato da Rock show eventi e Officine musicali Palermo. La direzione artistica è di Ivano Passarello.

Luogo: Teatro Apparte

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 04/04/2025

Data Fine: 04/04/2025

Ora: 21:00

Artista: Chromatica

Prezzo: 13.00

Info:

Recentemente ha rivendicato le sue origini italiane, facendo impazzire i fan, soprattutto quelli siciliani.

E allora spazio a un omaggio a tutto lo stile di Lady Gaga in Sicilia con i Chromatica, che si esibiranno venerdì 4 aprile alle 21 al teatro AppArte in via Antonio Furitano 5/A con il loro show intitolato “Gaga”.

La cantante Francesca Bongiovanni si trasformerà in una perfetta Stefani Joanne Angelina Germanotta, per portare sul palco una performance degna dell’originale, che ne esalterà la vocalità e l’immagine.

Uno show che sarà accompagnato da un gioco di luci e immagini che omaggeranno Lady Gaga e il suo mondo. Una particolare tecnologia che appartiene al teatro AppArte, struttura di nuova generazione nel panorama nazionale dell’intrattenimento.

La band, di origine Madonita, è formata inoltre da: Giovanni Germanà al pianoforte e tastiere, Maurizio Nasello alla chitarra, Alessandro Vaccaro al basso e Alessio Caputo alla batteria.

Il biglietto di ingresso costa 13 euro e si può acquistare: attraverso i boxoffice del circuito Tickettando, su www.tickettando.it, su www.teatroapparte.com, o direttamente al botteghino del teatro. Infoline allo 091 615 6545.

Il concerto è organizzato da Rock show eventi e Officine musicali Palermo. La direzione artistica è di Ivano Passarello.





Link: https://www.tickettando.it/ProductDetail/gaga-show-chromatica

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.