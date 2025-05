Il 9 maggio 2025 ricorre il 47º anniversario dell’omicidio di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia nel 1978 a Cinisi (PA).

La Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, casa natale di Peppino trasformata in museo e centro di memoria attiva, è dedicata alla sua figura e all’impegno della madre Felicia nella lotta per la verità e la giustizia.

Come ogni anno, dal 6 al 10 maggio 2025, Casa Memoria organizza diverse iniziative in ricordo di Peppino. Di seguito il programma completo.





6 MAGGIO martedì:

11.00 – Consegna ufficiale delle chiavi del Casolare





17.00 – Presentazione del libro “Lu me cantu anticu – quasi poesie” di Stefano Venuti, a cura di Salvo Vitale. Evento promosso dal Comune di Cinisi, presso il Salone comunale.





7 MAGGIO mercoledì:

9.00 –Presentazione (scuola primaria) del libro “Racconti giusti. Storie inventate di vera legalità, reale giustizia e profondo coraggio”, Mondadori, con la presenza dell’autore Nello Trocchia. Presentazione (scuola secondaria) del libro “Il diario di Lea”, ispirato alla storia di Lea Garofalo, Navarra Editore, di Eleonora Frida Mino, alla presenza dell’illustratrice Giulia Salza. Interverrà Luisa Impastato. Presso IC di Cinisi.

10.00 – “A scuola di antimafia”. Laboratori: pacifismo (Elio Teresi), antimafia (Enrico Guida), dipendenze (Lorenzo Capretta), ecologia (Nicola Teresi). Presso Casa Felicia.

17.00 – Convegno: “Antimafia sociale, analisi ed esperienze dal basso”. Con Claudia Fauzia, Francesco Faraci, Martina Lo Cascio, Marta Capaccioni, Elio Teresi, Clara Triolo. Coordina Luisa Impastato. Presso Casa Felicia.

Cena solidale con realtà contadine. Presso Casa Felicia.

21.00 – Spettacolo teatrale “La ricetta di Danilo” di Barbe à Papa, Teatro Produzione Centro Teatrale Meridionale con Totò Galati. Presso Casa Felicia.

8 MAGGIO giovedì:

10.00 – Raduno “A 20 anni dalla nascita di Casa Memoria. Percorsi di Memoria, cultura e impegno”. Interventi: Giovanni e Luisa Impastato, Sindaci che hanno conferito le cittadinanze onorarie. Microfono aperto con singoli e realtà che sostengono Casa Memoria.

Durante la mattinata videoproiezione “Io non ritratto, Peppino Impastato una storia collettiva”, a cura dell’Associazione Asadin. Presso Casa Felicia.

Pranzo: pranzo solidale con realtà contadine. Presso Casa Felicia.

15.00 – Piantumazione ulivo, dono dell’associazione Co.na.l.pa. Delegazione di Giulianova (TE) all’interno del progetto “I Fiori della Memoria” a cura dell’Associazione Compagnia dei Merli Bianchi APS e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Presso Casa Felicia

16.00 – Inaugurazione della mostra “La memoria esigente. Peppino Impastato ’68 – ’78 dieci anni di lotte”. I compagni ricordano, con interventi di chi ha condiviso con lui questa storia. Coordinano Ada Assirelli e Pino Manzella. A cura dell’associazione Asadin. Presso Salone comunale Cinisi.

18.00 – “Una proposta di attuazione del Patto Europeo Migrazione e Asilo: il modello “Riace” per l’accoglienza e inclusione dei migranti in alternativa al modello “Albania”. Partecipano: Mimmo Lucano, Sindaco di Riace ed europarlamentare, Maysoon Majidi Attivista Curdo Iraniana, Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia, Umberto Santino Presidente del Centro Impastato – No mafia Memorial. Coordina Carlo Bommarito Associazione Compagni di Peppino. A cura di Associazione Compagni di Peppino, Centro Impastato – No mafia Memorial. Presso Salone comunale Cinisi.

21.15 – Premio Peppino Impastato – Musica e Cultura. XV edizione. Conduce la serata Martina Martorano. Presso Cine Alba Cinisi.

9 MAGGIO: venerdì

9.30: Presidio al Casolare

11:00 in poi – Casa Felicia rimarrà aperta per accogliere scolaresche

16.00: Corteo da Radio Aut (Terrasini, Corso Vittorio Emanuele III, 108) a Casa Memoria (Corso Umberto I, 220) con interventi dal balcone

19.00: Coreografia di Ass.ne Asd Arte Benessere e Cultura con le Ladies show di Claudia Sortino

19.15: Concerto sul Corso Umberto I a Cinisi a cura della Pro Loco Cinisi 2.Zero

10 MAGGIO: sabato

18.00 – Presentazione del libro di Eric Gobetti “I carnefici del Duce”, Editori Laterza. Parteciperanno: l’autore Eric Gobetti, storico freelance studioso di Novecento, Resistenza e storia della Jugoslavia; Giovanni Di Benedetto, docente Centro Studi Scuola Pubblica – CESP; Giorgio Spinosa – docente, Ass. Musica e Cultura; Salvo Ruvolo Ass. Musica e Cultura. Presso Ex Casa Badalamenti

21.00 – Rappresentazione “VITTORIO – Restiamo umani”, dedicato a Vittorio Arrigoni. Di e con Gianluca Foglia Fogliazza, musiche originali oud e chitarra Emanuele Cappa. A seguire Egidia Beretta Arrigoni dialogherà con Karim El Sadi, Comunità Palestinese di Palermo. Presso Casa Felicia.

Durante le iniziative ci saranno interviste e video a cura di Casa Memoria, Radio 100 passi e Gruppo di controinformazione Vucciria Aut.

Luogo: Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Corso Umberto I, 220, CINISI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/05/2025

Data Fine: 10/05/2025

