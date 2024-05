Arriva a Palermo, dal 13 al 15 giugno, On Air. Season, il progetto organizzato e diretto da Simona Gobbi e realizzato in sinergia con la Fondazione Federico II.

Un evento innovativo che unisce il mondo delle serie TV e del cinema con tematiche sociali, offrendo una piattaforma unica per esplorare, riflettere e dibattere su questioni rilevanti della società contemporanea.

On Air. Season01 vuole essere non solo un momento di intrattenimento e divulgazione per gli appassionati di cinema e serie TV con Talk con i protagonisti del mondo dell’audiovisivo, ma anche un’opportunità per fare il punto su come le serie tv e il cinema possono essere “portavoce” del cambiamento sociale. On Air. SeasonO1 si arricchirà anche di Live Stories, ovvero momenti in cui personalità del mondo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento racconteranno eventi della propria vita professionale e personale coinvolgendo e interagendo con il pubblico.

Durante lo speciale evento di presentazione dell’anno scorso in Puglia, figure di spicco del panorama cinematografico e televisivo hanno preso parte ai talk, conferendo un valore aggiunto all’esperienza. Toni Servillo, Marco d’Amore, Giorgio Pasotti, Fausto Russo Alesi, Harlys Becerra di “Vis a Vis,” Teresa Riott di “Valeria” e Mario De la Rosa di “La Casa di Papel, icone del grande e piccolo schermo, hanno arricchito la discussione con la loro esperienza e le loro prospettive. Inoltre, i protagonisti di “Mare Fuori” Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino, e Giovanni Nasta protagonista tra gli altri di “Viola come il mare” hanno condiviso le loro storie e il loro impegno nel portare alla luce tematiche significative attraverso l’arte dell’interpretazione.

Dalla Puglia alla Sicilia perché la Sicilia è stata – ed è tuttora – location di eccellenza per film di successo, che hanno fatto la storia del cinema e ricevuto il consenso entusiasta di pubblico e critica. Grandi registi hanno girato le loro scene epiche nelle città, nei borghi, fra i monumenti storici e architettonici dell’isola. Da Luchino Visconti con “Il Gattopardo”, Giuseppe Tornatore, con il suo “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Padrino” di Francis Ford Coppola, al più recente «Indiana Jones 5» con Harrison Ford. Tra le serie più popolari “The White Lotus”, “Il Commissario Montalbano”, “I leoni di Sicilia” e nuova e ancora inedita la produzione di una serie televisiva firmata da Gabriele Muccino e girata interamente sul territorio siciliano.

On Air. SeasonO1, non solo talenti italiani, ma anche ospiti internazionali contribuiranno alla ricchezza e alla diversità dei dibattiti. Attori e attrici, musicisti e talenti della cultura italiana e internazionale saranno i protagonisti di On Air. SeasonO1, e con la loro presenza, evidenzieranno il carattere globale e inclusivo del progetto.

Per rendere omaggio a una terra che da sempre è location ideale di tanti film e serie tv, On Air. SeasonO1 celebrerà le antiche tradizioni culturali e culinarie con artisti e chef che racconteranno la memoria del territorio, attraverso la loro arte.

Anche per l’edizione siciliana particolare attenzione sarà data a personalità che si dedicano a migliorare la vita delle persone e a costruire comunità più forti e solidali con la consegna del “Premio Marlù per il Sociale”.

Luogo: Palermo, FONDAZIONE FEDERICO II, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 13/06/2024

Data Fine: 15/06/2024

Ora: 10:00

Artista: Simona Gobbi

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.