Il coordinatore regionale in Sicilia e responsabile nazionale agli enti locali dell’Unione di Centro, l’On. Decio Terrana, tuona contro l’annunciata denuncia per abuso di potere da parte dell’ADUC a carico del Ministero dell’Istruzione che ha trasmesso una circolare a tutte le scuole per chiedere di osservare un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco.

“E’ increscioso che succedano queste cose – trasmette l’On. Terrana – Leggo addirittura che si sarebbe trattato di un “obbligo senza possibilità di non ottemperarvi”. Ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di un semplice gesto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco, personaggio che certamente è stato influente per le nostre vite? Un punto di riferimento morale che è andato ben oltre i confini della religione cattolica. Chiaro che si tratta di un semplice tentativo di visibilità mediatica che avrà come effetto solo quello di gravare sul sistema italiano con un nuovo procedimento giudiziario. Se continuiamo in questo modo i nostri ragazzi saranno sempre più disorientati; se persino un gesto di umanità condivisa deve diventare oggetto di discussione per mettere in discussione la religione cattolica stiamo vivendo davvero un periodo di assoluto decadimento morale e istituzionale. Bisogna saper scindere i fatti e permettere ai nostri ragazzi di poter vivere con serenità anche momenti di unione e di riflessione”.





Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

