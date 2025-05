L’Onorevole Decio Terrana, coordinatore regionale dell’Unione di Centro, trasmette una nota di solidarietà al Presidente Renato Schifani per le intimidazioni ricevute per la prossima realizzazione dei termovalorizzatori e per la legislazione regionale anti crack e contro le droghe.

“Esprimo solidarietà al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, da parte mia e di tutto l’Udc Sicilia – trasmette l’On. Terrana – Condanniamo con fermezza quanto accaduto nelle scorse ore. Ancora oggi assistiamo a spregevoli tentativi di minare le istituzioni che vogliono indebolire la classe dirigente politica. E’ inaccettabile che, ancor peggio, siano legate ad iniziative mirate a migliorare il nostro territorio. Esprimiamo vicinanza al Presidente Schifani e sottolineo che iniziative virtuose come quelle intraprese da questo Governo debbano essere lodate ed evidenziate, anziché vittima di intimidazioni”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

