E’ on line a partire da oggi su tutte le piattaforme digitali “Piove Saudade”, il nuovo brano di Tony Canto.

Dopo il lancio, lo scorso aprile, del singolo “Casa”, il poliedrico artista siciliano torna oggi con un brano dalla musicalità straordinaria che nasce, come lo stesso artista afferma, “da un bisogno di verità, di specchiarsi a nudo, in una società della competizione dove bisogna essere vincenti e felici a tutti i costi, condizione irreale che genera mostri dentro”.

“Succede – spiega Tony Canto – che a volte insabbiamo quella sorda malinconia che

accompagna la nostra esistenza, una sensazione di mancanza di qualcosa che pugnala

di tristezza e felicità nel medesimo istante, una prova dell’esistenza, distante dalla frenetica corsa verso la competizione e l’apparenza, verso l’ambizione e il primeggiare tipico della nostra epoca. Lasciarsi bagnare dalla saudade è cogliere il senso della vita.”

Una vera e propria necessità dell’anima, un omaggio a quell’atteggiamento di nostalgico rimpianto che è caratteristica spirituale del popolo e della cultura brasiliana, tanto cara all’artista siciliano. Un inno alla lentezza, un invito alla gioia di assaporare le piccole cose, con calma, che si traduce in poesia, con versi che ci pongono di fronte alla triste frenesia del nostro agire quotidiano, sempre alla continua rincorsa di qualcosa.

A collaborare con l’artista in questo nuovo singolo musicisti del calibro di Ferruccio Spinetti, Luca Scorziello, e Fabrizio Bosso.

“Suonare con musicisti del calibro di Ferruccio Spinetti, Fabrizio Bosso e Luca Scorziello, e farlo cantando piano – spiega Tony Canto – è meraviglioso e meravigliosamente fuori dal tempo, sicuramente da questo tempo. La saudade è il mio timone, la rotta è la verità”.

TONY CANTO – Musicista, compositore, cantautore, produttore, scrittore, arrangiatore e chitarrista siciliano. Da diversi anni è un autore della Sugar Music di Caterina Caselli. Ha scritto canzoni per Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Mannarino, Patrizia Laquidara, Le Sorelle Marinetti, Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti), Pilar, Bungaro, Paciotti/ Giovanni Allevi. Come cantautore ha pubblicato cinque album: “Il visionario” (2007), “La strada” (2009 – Leave Music), “Italiano federale” (2011 – Leave Music) e ”Moltiplicato” (2016 – Leave Music/ Sugar Music), quest’ultimo uscito anche in Brasile in una inedita versione italoportoghese per la prestigiosa etichetta DubasMusica e intitolato “Moltiplicato Brasil”. Oltre ad aver autoprodotto i suoi album, Tony ha lavorato ai primi 4 album del cantautore Alessandro Mannarino in qualità di produttore artistico e arrangiatore. Con lo stesso ruolo ha lavorato all’ album di Mario Venuti “Tropitalia”, una rivisitazione dei classici della musica leggera italiana in chiave bossanova, samba e regionale brasiliana e nel 2023 produce e arrangia l’ultimo album di inediti di Mario Venuti di prossima uscita e ne compone anche 3 brani. Ha curato le musiche e le sonorizzazioni dell’Opera teatrale “Franciscus il folle che parlava agli uccelli” di Simone Cristicchi. È inoltre autore sia del testo che della musica del brano “A mare si gioca”, la poesia dolceamara sulla migrazione interpretata da Nino Frassica sul palco di Sanremo 2016. Nell’ambito cinematografico ha collaborato alle colonne sonore “La Vita Come Viene”, “Manuale D’Amore”e “La Matassa” di Paolo Buonvino. Ha composto la colonna sonora del film “La Prova” di Ninni Bruschetta, un Amleto teatrale tradotto nel linguaggio cinematografico e “Ci vuole un fisico”, opera prima del regista modenese Alessandro Tamburini, prodotto da Rai Cinema e Centro Sperimentale di cinematografia di Roma.

Nel 2020 un suo tour in Brasile realizzato per presentare l’album “Moltiplicato Brasil”, nel quale duetta dal vivo con Chico César, Paula Morelembaum, Mariana De Moraes, Chiara Civello, Fernanda Takai, Affonsinho, Barro e altri nomi della MPB. Dal febbraio 2020 a Rio de Janeiro, con la co-produzione di Marcelinho da Lua nello studio “Casa da Gloria”, inizia la creazione del suo ultimo album, contando anche sull’ ausilio di musicisti del calibro di Marcelo Costa e Dadi Carvalho, che collaborano stabilmente con i massimi nomi della musica brasiliana come Caetano Veloso, Maria Bethania, Jorge Benjor, Marisa Monte, Gilberto Gil. L’album, in cui duetta con Celso Fonseca e Chico Cesar, Jaques Morelembaum e Barro, sugella definitivamente il suo stretto legame con la musica brasiliana. Questo importante lavoro, realizzato con la collaborazione di Max De Tomassi, riconosciuto mediatore culturale, collante fra i due paesi, sta per essere pubblicato in Brasile dalla Dubas di Ronaldo Bastos, uno dei più grandi autori della storia contemporanea della MPB (Milton Nascimento, Elis Regina, Gal Costa, Tom Jobim…), e in Italia dalla Sugar Music di Caterina Caselli.

Nel Gennaio 2022 fa un importante tour nelle maggiori città brasiliane portando il suo progetto musicale nei teatri di Rio De Janeiro Sao Paulo e Belo Horizonte accompagnato da musicisti del calibro di Jaques Morelembaum.

Nel 2023, con l’inizio della collaborazione con l’etichetta Athena produzioni, esce su tutte le piattaforme digitali “CASA” dal sound contaminato in modo esplicito con le sonorità e i ritmi brasiliani, cosa che ormai è consolidata nella musica di Tony Canto.

FERRUCCIO SPINETTI – Contrabbassista e compositore, nato nel 1970 si è diplomato in contrabbasso nel 1994 con il massimo dei voti e la lode. Dal 1989 al 1991 Partecipa ai seminari senesi di musica jazz. Dal 1990 fa parte degli Avion Travel. Dal 2004 al 2008 suona nel quintetto di S. Bollani “I Visionari”. Nel 2010 fonda con G.Ceccarelli, Dadi e F. Petreni la band “InventaRio” realizzando due cd. Il disco dedicato ed inciso con Ivan Lins (Blue Note) è candidato ai Latin Grammy del 2014. Nel 2003 fonda con Petra Magoni il duo Musica Nuda con all’attivo più di 1500 concerti in giro per il mondo e incidono 11 cd. Insegna a Siena jazz University ed al Conservatorio Morlacchi di Perugia

LUCA SCORZIELLO – Percussionista e arrangiatore ritmico. Vanta numerose collaborazioni musicali discografiche e live con gruppi e cantanti nazionali e internazionali come: Tamburi Do Brasil, Rossana Casale, Dirotta su Cuba, Eugenio Bennato, Cecilia Gasdia, Amedeo Minghi, Toot’s Thileman, Gianni Morandi, Randy Crawford, Lionel Richie, Dionne Warwick, Noa, Sergio Cammariere, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Loretta Goggi. Ha al suo attivo numerose partecipazioni a trasmissioni televisive quali: Telethon RAI 1 nell’ Orchestra di Gianni Mazza, Maurizio Costanzo Show Canale 5, Uno Mattina Rai 1, Natale In Vaticano 2002/03/04 in mondo visione con l’orchestra diretta dal M° Renato Serio, Tim Tour (Europa Budapest) con Claudio Baglioni, Tour Teatrale Loretta Goggi “Se Stasera Sono Qui, diretto dal Maestro Federico Capranica. Tour con Alex Britti.

FABRIZIO BOSSO – Nel corso della sua lunga carriera, il trombettista piemontese è diventato uno dei musicisti più ricercati su scala nazionale e internazionale e vanta decine di collaborazioni con le star del panorama musicale. Da Dino Piana a Marco Tamburini, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Rita Marcotulli, Stefano Di Battista, Enrico Rava, Furio di Castri, Rosario Bonaccorso, sono tante le esperienze che Fabrizio Bosso ha incastonato nel suo straordinario curriculum artistico. Tanti hanno voluto il suono della tromba di Fabrizio Bosso ad impreziosire la loro musica (anche sul palco di Sanremo), da Sergio Cammariere a Simona Molinari, da Raphael Gualazzi a Nina Zilli. Il tocco inconfondibile di Bosso ha arricchito album di stelle come Renato Zero, Zucchero, Tiziano Ferro, Joe Barbieri, Claudio Baglioni e Franco Califano. Nel 1999 ha conquistato il Top Jazz come “Miglior Nuovo Talento”. Nel 2011 è stato nominato miglior trombettista dell’anno dal JazzIt Awards, riconoscimento che in seguito ha ricevuto diverse altre volte.

Link al video

https://youtu.be/q4EfVG7Bwp4?si=94bWwFoKIEHqbn2Q

Link al brano https://open.spotify.com/track/22r0h1mxeBDjQHfrqdxnMX?si=0WCFyMRqSwmKJfeJHIfLKA

Foto Charley Fazio

