PALERMO (01 ottobre 2024) – “Il Senato ha deciso di dotare il Presidente della Regione, Renato Schifani, di poteri speciali per la realizzazione di termovalorizzatori nella nostra regione. Come Partito Democratico pensiamo che il governo Schifani, e Musumeci prima di lui, debba passarsi la mano sulla coscienza per la situazione di totale disastro che ha determinato lo stato in cui versa la nostra regione. Prima di parlare di termovalorizzatori Schifani dovrebbe vedere quale è lo stato a oggi della raccolta differenziata e chiedersi perché a Palermo e Catania il valore percentuale di raccolta si attesta sotto al 15%. Una condizione estrema che sembra non curarsi di misure alternative riguardo al riciclo, al riutilizzo e al riuso dei rifiuti, che avrebbero un impatto meno gravoso dal punto di vista ambientale ed economico”. Lo ha detto questa mattina il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, commentando il via libera arrivato dal Senato sulla possibilità di dotare di nuovi poteri il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per accelerare il processo di costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia.

