“Esprimo vivo apprezzamento per il finanziamento da parte della Regione che affida la progettazione per mettere in sicurezza il centro storico di Racalmuto, verranno pianificare le opere di consolidamento del costone roccioso che sovrasta la via Generale Macaluso, inoltre si lavora per la messa in sicurezza dell’area in cui si trova, tra l’altro, la Fondazione Leonardo Sciascia, importante centro culturale che rende Racalmuto una città di rilevanza Europea, ringrazio il Presidente Schifani per la sensibilità avuta per il nostro territorio e l’ impegno profuso nel garantire la sicurezza per i cittadini, è nostro compito ognuno per il ruolo che è chiamato ad espletare lavorare in piena sinergia al servizio delle nostre comunità”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS e residente proprio nella città di Racalmuto.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.