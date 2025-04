Presentato al pubblico il sito di #IOVENDOSICILIANO, il marchio che celebra l’autenticità siciliana attraverso un e-commerce dedicato alle sue eccellenze agroalimentari e artigianali.

Condotta da un rappresentante doc della recitazione siciliana come Totò Borgese, si è svolta presso il Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” una giornata di approfondimento sulla filosofia di #IOVENDOSICILIANO, un logo che è più di un simbolo, che racconta un’isola che ha accolto popoli e tradizioni, un luogo dove ogni prodotto è il frutto di una terra ricca di contaminazioni culturali, la cui storia si intreccia con i sapori unici dell’isola.

Gli interventi dei creatori dell’idea ne hanno approfondito il senso storico, che risponde però anche alle esigenze di qualità del mercato del 2025. La maniera in cui queste due anime possono coesistere in una sinergia produttiva è stata mostrata dagli ingegneri del Politecnico di Torino, che hanno curato la realizzazione del sito.

A fine giornata, il pubblico è stato invitato a degustare alcuni dei prodotti di eccellenza che saranno proposti su iovendosiciliano.





