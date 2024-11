Il corso digitale sull’allattamento, denominato “Breast Feeling”, grazie ad un’iniziativa congiunta tra Regione Emilia-Romagna e Mosaicoelearning, da adesso è reso accessibile a tutte le famiglie italiane. Questo importante progetto di formazione, concepito per essere comprensibile anche ai genitori, utilizzando un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi, ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, UNICEF Italia, IBFAN Italia ODV e MAMI ODV. Dedicato a tutte le mamme e i papà, può essere facilmente fruito gratuitamente fino a dicembre 2025 su tutto il territorio nazionale grazie alla piattaforma “Self” di Regione Emilia-Romagna (https://moodle.selfpa.net/moodleci/login/index.php), con accesso tramite SPID o CIE. Questo progetto costituisce un esempio concreto di best practice replicabile in altri progetti futuri, dimostrando come iniziative regionali di successo possano essere estese a livello nazionale. L’allattamento è una pratica fondamentale per la salute del neonato e della madre. Oltre a fornire il nutrimento essenziale nei primi mesi di vita, l’allattamento ha un impatto positivo sullo sviluppo emotivo e sul legame tra genitore e bambino. Tuttavia, non sempre è un percorso facile: molte neo-mamme incontrano difficoltà legate al mancato rispetto della fisiologia dell’allattamento o all’assenza di informazioni adeguate. Ecco perché è essenziale promuovere una corretta cultura dell’allattamento, garantendo ad ogni famiglia la possibilità di intraprendere questo percorso in modo informato e supportato. Breast Feeling si propone di rispondere a questa esigenza, fornendo contenuti filtrati e verificati da professionisti e professioniste del settore, liberi da riferimenti di natura commerciale. Con un approccio semplice e coinvolgente, alterna momenti informativi ed emozionali, facendo uso di immagini, video e illustrazioni originali appositamente realizzati per il progetto, oltre a contributi video di UNICEF e MAMI.

foto delle donne che allattano di Elisabeth Ubbe dalla mostra “The Invisible Breasts, Seni invisibili”

