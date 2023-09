Il teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione Artistica Pupella organizza ben tre giornate di open day in programma mercoledì 13, mercoledì 20 e martedì 26 settembre.

Per CrescInteatro saranno quattro le classi di formazione divise per fasce di età:

6 anni

7 – 10 anni

11 – 13 anni

14 – 18 anni

(Solo pochi posti disponibili per classe).

Obiettivo di Crescinteatro è scoprire sé stessi in rapporto a un gruppo, scambiare idee, emozioni, movimenti e parole, acquisire sicurezza e fiducia in sé stessi e nei compagni, fuori e dentro lo spazio scenico, vivere e condividere un’esperienza fatta di magia e immaginazione. Crescinteatro è al suo nono anno di vita e promette di “crescere” e far crescere sempre di più.

L’open day è in programma mercoledì 13 settembre dalle ore 17.

Le iscrizioni sono già aperte. L’iscrizione a Crescinteatro- Scuola di Teatro Pupella, avverrà previo colloquio conoscitivo. Info e prenotazioni per l’open day: 091.6710494 – 347.6567725.

Per quanto concerne la scuola di teatro per adulti Mario Pupella, l’appuntamento per l’open day è doppio: il 20 e 26 settembre, sempre alle ore 17. Ci si può iscrivere dai 18 anni in su senza limite di età, il corso sarà pomeridiano e serale. In occasione dell’open day verrà presentata la scuola, i suoi spazi, il metodo e i maestri. Info e prenotazioni al numero 091.6710494 – 347.6567725. Le iscrizioni sono già aperte.

Tutte le lezioni si svolgeranno interamente nei palcoscenici del Teatro.

Campagna abbonamenti

Un cartellone all’insegna del divertimento, tra risate ed emozioni: è così che si preannuncia la stagione 2023-2024 del Teatro Sant’Eugenio di Palermo. Ecco i costi degli abbonamenti per dieci spettacoli:

Intero: €140

Ridotto over 65: €120.

Il Teatro Sant’Eugenio si trova in piazza Europa 39/41 a Palermo.

Info 091.6710494 – 347.6567725.

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 13/09/2023

Data Fine: 26/09/2023

Ora: 17:00

Artista: Fratelli Pupella

Prezzo: 0.00

