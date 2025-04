“I dati dei morti sul lavoro hanno raggiunto cifre drammatiche e la Sicilia si conferma maglia nera con una delle più alte incidenze di infortuni e decessi e la morte del povero operaio Pietro Zito, il trentacinquenne schiacciato da una porta blindata, e’ solo l’ennesima vittima di un’escalation impressionante che non può cadere nel silenzio e di fronte alla quale non si può far finta di niente ma occorre un’azione forte delle istituzioni e di tutti gli interlocutori interessati per arrestare questa emorragia di vite umane”.

Lo dicono in una nota congiunta il segretario Della Filca Cisl Sicilia Paolo D’anca e il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, che aggiungono:”Abbiamo già chiesto all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, un incontro urgente per istruire un tavolo d’azione permanente e una cabina di regia tra gli organi competenti per intervenire tempestivamente e trovare delle soluzioni efficaci per arrestare questa mattanza sociale e ci auguriamo di avere al più presto una risposta perché solo attraverso il contributo di tutti e’ possibile arginare questa drammatica deriva e ciascuno ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità perché tutti all’unisono convidiamo l’esigenza di dire Basta alle morti bianche di chi esce di casa per portare un pezzo di pane a casa e non torna più”.

