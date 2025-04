“Non è più accettabile e degno di un paese civile commentare la perdita dell’ennesimo operaio morto sul luogo di lavoro e, nell’esprimere vicinanza alla famiglia di Pietro Zito, il trentacinquenne schiacciato da una porta blindata, ribadiamo che la formazione è’ fondamentale ed irrinunciabile per gli operai e le imprese perché solo così è possibile fare prevenzione ed evitare che possano accadere tragedie come queste” . Lo dicono in una nota congiunta il presidente di Panormedili CPT Gaetano Scancarello ed il vicepresidente Pasquale De Vardo che aggiungono: “Aspettiamo che la magistratura faccia luce sull’esatta dinamica dell’incidente ma di fronte ad incidenti come questi è innegabile che la formazione e il rispetto delle condizioni di sicurezza sono imprescindibili per scongiurare gli infortuni mortali e tutelare i lavoratori. Come Panornedil siamo sempre pronti a fare la nostra parte e stare al fianco delle imprese e dei lavoratori e continueremo le nostre tappe nei cantieri di Palermo e provincia per infondere la cultura della sicurezza tra gli operai e a portare avanti le tante iniziative che come Panormedil abbiamo promosso per dare il nostro contributo per scongiurare queste tragedie “



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.