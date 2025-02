«Quella di ieri è stata un’operazione da ascrivere tra le più importanti della storia della lotta alla mafia. Lo spaccato che emerge dall’indagine della magistratura e dall’azione delle Forza dell’Ordine, ci consegna un quadro reale della nuova dimensione di Cosa nostra. È questo il motivo per cui ci troviamo di fronte a un’azione importante».

Lo afferma Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre, aggiungendo: «La magistratura in questi anni ha dimostrato di essere all’altezza della sfida e in grado di contrastare l’azione mafiosa. Quello che emerge da questi arresti è esattamente ciò che denunciamo da anni e cioè che Cosa nostra non è mai scomparsa e nell’assenza di guerre esplicita, di morti ammazzati, ha rafforzato, come sempre, i propri equilibri, la sua capacità di gestione, e ha rafforzato la propria pericolosità. Credo che da ieri si inizi a scrivere una pagina nuova nel contrasto all’azione mafiosa».

